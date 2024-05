Bússola & Cia: Oliveira Trust melhora rentabilidade em 76%

A Oliveira Trust alcançou lucro líquido de R$ 24,1 milhões no primeiro trimestre, aumento de 65% comparado ao mesmo período de 2023.

A Receita Líquida foi de R$ 69 milhões, elevação de 21% em comparação aos R$ 57 milhões no ano passado.

As despesas operacionais totais foram de R$ 38,7 milhões, redução de 3,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

A rentabilidade da companhia melhorou, permitindo que o EBITDA alcançasse o valor de R$ 31,7 milhões no trimestre, avanço de 76% frente ao período de janeiro a março de 2023.

Elgin

A tradicional Elgin participa da APAS SHOW 2024, maior feira supermercadista do mundo, que acontece entre os dias 13 e 16 de maio, em São Paulo.

A companhia está ampliando o portfólio de produtos e lança nova linha de aparelhos de barbear e depilação, descartáveis, para atuar também no nicho de saúde e higiene pessoal.

Além da nova linha de produtos, aos 70 anos, a Elgin realizará ativação de marca com o personagem infantil Sonic, representante da linha de pilhas e baterias.

Ampliação

A Alqia ampliou o mix de lojas dos seus empreendimentos, inaugurando mais de 40 diferentes marcas no primeiro trimestre deste ano, demonstrando forte recuperação do setor de shopping centers após a pandemia de covid.

Milk Moo, Tennis Bar by Shoes Biz, Habib’s, Pizza Hut, Chilli Beans, Leitura e Natura são algumas das marcas incorporadas à rede em diferentes unidades por todo o país.

Mansões suspensas

Aquecido, o mercado imobiliário de Goiás está alavancando empreendimentos residenciais de alto padrão. O início das obras da Torre Galeria (projeto Residencial Promenade) prevê 50 andares, sendo sete destinados a área comum e de lazer e 43 pavimentos de residência.

Serão oferecidas 81 unidades de apartamentos de três e quatros suítes (dois por andar), de 265 metros quadrados e 185 metros quadrados, respectivamente. As unidades ficarão localizadas na Praça Agripino, no bairro Marista.

Seguro viagem

Levantamento da Ciclic (BB Seguros) aponta que despesas médicas e hospitalares foram as coberturas mais acionadas no seguro viagem oferecido pela empresa nos quatro primeiros meses de 2024. Representaram 51,9% de todos os acionamentos, seguidos de atraso de voo (17,24%), atraso de bagagem (10,86%) e despesas farmacêuticas (7,33%).

Perfil

A fintech de consórcios Mycon apurou crescimento do público mais jovem na compra de consórcios de imóveis.

A base de clientes mostra que 50% dos compradores têm entre 25 e 55 anos.

A empresa registrou aumento de 36% no volume de vendas dos consórcios de imóveis, no ano passado e o serviço, que é focado no planejamento financeiro a médio e longo prazo, representa 70% do faturamento 64% dos participantes são dos sexo masculino e 19% feminino.

Entre os produtos mais buscados pelos jovens estão:

Imóveis (65%),

Automóveis (33%)

Consórcios de serviços como festas, casamentos ou cirurgias plásticas (2%).

Especialista

A fintech de contabilidade especializada em saúde Mitfokus tem previsão de faturar R$ 11 milhões em 2024.

A empresa dobrou seu tamanho em 2023 e agora atende mais de 3 mil clientes em 24 estados, com um time de 50 colaboradores.

A aceleração pela Endeavor vem para impulsionar ainda mais esse crescimento.

Resíduos

O mercado de resíduos sólidos no Brasil apresenta demanda de investimento de quase R$ 30 bilhões até 2040.

A Ambserv foi vendida para um grupo multinacional após buscar consultoria especializada da Zaxo M&A Partners .

Essa movimentação reflete a importância crescente do M&A no setor, enquanto a Zaxo registra mais de 120 transações de fusões e aquisições atendidas, totalizando mais de R$ 7,3 bilhões envolvidos.

A BrandMonitor tem propiciado uma economia de mais de R$ 80 milhões para grandes marcas do varejo online.

Para o ano de 2024, a empresa prevê um faturamento de 15 milhões, enquanto busca expandir sua atuação e triplicar de tamanho, mantendo o foco em proteger marcas, além de garantir que seus clientes gastem menos e vendam mais.

Renda e gestão

A Next Realty lança empreendimento 100% voltado para renda. Localizado na Rua Paraguai, em São Paulo, serão 45 unidades de estúdios voltados para a locação de curta temporada.

Para operar o negócio, a Next Realty firmou uma joint venture de 15% de participação com a Viva Stay, gestora de estadia flexível de imóveis residenciais.

Com a operação, a gestora chega ao mercado com 651 unidades de apartamentos e com previsão de fechar o ano de 2024 com 900 sob gestão.

SAF

O BMA Advogados foi o escritório responsável pela assessoria jurídica na venda da Tara Sports Brasil, detentora de 90% do Cruzeiro SAF, para a BWP Sports. A Tara Sports Brasil adquiriu o clube em 2022, marcando a primeira transação de SAF no Brasil, também assessorada pelo BMA Advogados.

Comercial

A SH tem agora João Paulo Corvo como novo diretor comercial das unidades de negócios do Brasil e da América do Sul.

Formado em engenharia civil pela Universidade do Estado da Bahia, o executivo vai cuidar da gestão comercial das 11 filiais da corporação no Brasil e de uma filial em Assunção, no Paraguai.

Sócios

A Winnin incorporou Rodrigo Maroni e Thiago Lima como novos sócios da empresa.

Os executivos chegam para acelerar a expansão junto aos maiores anunciantes do Brasil e do mundo.

COO

A Agger anunciou André Marques (Billy) como novo COO (Diretor de Operações). Nos últimos três meses, período em que a empresa adquiriu a Infocap Tecnologia, o executivo ficou responsável pela integração entre as empresas.

Corretores

O Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci) registrou, nos últimos cinco anos, aumento de 44% no número de corretores no Brasil, chegando a 554 mil profissionais ativos no país.

O Compre & Alugue Agora (CAA), startup que conecta profissionais do setor com quem está buscando comprar, vender ou alugar imóveis, espera dobrar o número de usuários cadastrados na plataforma este ano, alcançando a marca de 12 mil quando completar um ano de lançamento em agosto de 2024.

