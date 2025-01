Bússola & Cia: Grupo Lyra surfa na onda da Internet das Coisas

O mercado brasileiro de Internet das Coisas (IoT) cresceu 7% em 2024, mas a Lyra M2M surfou ainda mais nessa onda, ampliando em 32% suas linhas ativas. A empresa do Grupo Lyra projeta um 2025 ainda melhor, impulsionado pela digitalização, maior adoção de IoT e novos dispositivos que demandam mais dados.

“Observamos crescimento acima de 40% em SIM cards de alta capacidade, especialmente em telemetria veicular. A migração do 2G para dispositivos 4G, com planos de dados maiores, é uma tendência natural”, afirma Fábio Nogueira, gerente comercial da Lyra M2M. “Nosso objetivo é minimizar custos e maximizar a qualidade do serviço, garantindo o melhor retorno aos clientes.”

Segundo a Viasat, 58% das empresas pretendem ampliar investimentos em IoT neste ano, e 90% já têm ou desenvolvem projetos na área. Para 85%, conectividade segura, estável e disponível é prioridade.

Recorde

A NürnbergMesse Brasil impulsionou a matriz, uma das maiores organizadoras de feiras do mundo, contribuindo para o faturamento global de €360 milhões. A filial brasileira faturou R$ 110 milhões e anunciou um novo evento no setor de construção, além da mudança de pavilhão de importantes feiras para melhorar a experiência de visitantes e expositores.

Afiada

A Datec investe R$ 5 milhões na expansão para México e EUA, participando de feiras como IPPE (Atlanta) e Expo Carnes y Lácteos (Monterrey). “Queremos que 30% da receita venha do mercado externo em cinco anos”, afirma Gilberto Inácio Dick, diretor operacional. No Brasil, investe em uma nova sede em Chapecó (SC), prevista para 2026.

Summit

O Construsummit 2025 ocorre em 4 e 5 de junho, em Florianópolis (SC), com foco em networking e mentorias para executivos. Entre os palestrantes confirmados estão Aldo Mattos (engenharia civil), José Carlos Martins (CBIC) e Stephane Domeneghini (Talls Solutions). A última edição reuniu mais de 2 mil pessoas, incluindo 1.400 C-Levels e 900 empresas, com 30 horas de conteúdo sobre economia, desafios e aprendizados do setor.

Mercado amplo

A Conviso adquiriu a Matrix Cyber Consulting, especializada em cibersegurança e conformidade na América Latina e nos EUA. A operação reforça sua plataforma de segurança integrada e amplia sua atuação em certificação PCI-DSS. O mercado de AppSec deve atingir US$ 25,92 bilhões até 2029.

Sede nova

A Jequiti, do Grupo Silvio Santos, transfere sua sede para a zona oeste de São Paulo, em parceria com a Woba, maior rede de escritórios flexíveis da América Latina. A mudança marca os 18 anos da marca e acompanha a inauguração de sua primeira loja física, no Internacional Shopping Guarulhos.

Inscrições

O Instituto Caldeira abre inscrições para a 8ª turma do Ebulição Startups, programa de aceleração para startups em fase de tração. Serão selecionadas 15 empresas para um ciclo de 45 horas com masterclasses, mentorias e matchmaking com investidores. Inscrições até 28 de fevereiro; início em 27 de março.

Corretora

Com 25 anos de atuação, a Oz Câmbio ultrapassou R$ 100 bilhões transacionados e lança o PartnerHub, plataforma para correspondentes cambiais e agentes autônomos. Em 2024, movimentou R$ 10 bilhões e cresceu 50% no faturamento.

Suporte

A Starbem lança a Stela, IA para suporte aos usuários de seus benefícios. Em parceria com Drogasil, Droga Raia e laboratórios como A+, Labi Exames, Sabin e Hermes Pardini, oferece até 26% de desconto em medicamentos. A startup atende mais de 800 empresas e tem parceria com Claro e iFood Benefícios.

Aplicativo

A TIM disponibiliza para os seus clientes uma nova versão do aplicativo Meu TIM, ainda mais customizado para as necessidades de cada cliente, 100% acessível, com benefícios exclusivos e alinhado às tendências de Open Finance, reforçando o seu compromisso com a inovação, acessibilidade e segurança. O canal é utilizado por mais de 25% da base de clientes da operadora e registra mais de 70 milhões de acessos mensais. Além do novo design da plataforma - que oferece uma experiência de usuário moderna e simplificada, com interface leve, - a atualização apresenta a implementação de ferramentas como biometria e personalização nas mensagens, bem como outras tecnologias de ponta para acesso seguro e eficiente. As atualizações automáticas garantirão que os clientes tenham sempre a versão mais atualizada, mantendo-os à frente das tendências de mercado.

Premium

A Talent Drivers aposta no turismo de luxo com transporte premium para complementar experiências exclusivas de companhias aéreas e hotéis. Com veículos de última geração e motoristas bilíngues, atende a demanda de viajantes que priorizam sofisticação e serviço de alto padrão.

Solidário

A Multiplan arrecadou R$ 1,1 milhão na campanha “Arrecadômetro de Natal”, beneficiando 30 mil pessoas. Parte foi destinada à compra de cestas básicas e outra parte a instituições parceiras, como Retiro dos Artistas (RJ) e os Fundos Sociais de São Caetano do Sul e Jundiaí (SP).

Estudo

A startup BossaBox lançou o estudo Leading Tech Report, que analisa como os C-Levels enxergam o impacto das áreas de Produto e Tecnologia nos negócios para 2025. De acordo com a pesquisa, 54% das entrevistadas colocam o setor de produto como protagonista na decisão estratégica de negócios, já 28% apostam na área de tech. 72% afirmam terem fechado o último trimestre do ano com bons resultados relacionados a produto e tecnologia.

Runway

A weme anuncia a segunda edição do Runway to Web Summit Rio, que será realizado em parceria com o Web Summit, um dos maiores e mais influentes eventos globais de tecnologia. Marcado para o dia 06 de fevereiro de 2025, novamente no STATE Innovation Center, em São Paulo, o evento reúne startups e líderes de tecnologia de corporações influentes.

CONFIANÇA

Realizada pela Neura, em parceria com a PiniOn, com mais de 2 mil brasileiros de diversas idades, classes sociais e regiões do país, o estudo “A Permanência da Impermanência” mostra que, para auxiliar a viver mais e melhor, a indústria de alimentos se destaca como a mais citada pelos entrevistados. Entretanto, a credibilidade é baixa, pois apenas 37% confia no ramo para apoiar a jornada da passagem do tempo. Já o setor de cosméticos conta com a confiança de 67% dos participantes, e o financeiro, 45%. Por outro lado, o ramo dos planos de saúde aparece com a menor confiança, de 34%.

Turismo

Segundo uma pesquisa recente do Ministério do Turismo, cerca de 59 milhões de pessoas pretendem viajar pelo país até fevereiro. Para que todos sejam bem recebidos, é necessário que as empresas estejam preparadas e façam treinamentos de atendimento inclusivo, promovendo a empatia e o cuidado com os visitantes. A Diaspora.Black, uma startup líder em treinamentos B2B de diversidade e inclusão, oferece uma solução para essa questão, conforme aponta Haroldo Nascimento, CBO da Diaspora.Black, "nosso programa de Atendimento Inclusivo atende as necessidades imediatas do setor de turismo e prepara as empresas para as expectativas de um mundo cada vez mais interconectado e multicultural”.

Diversidade

Fundadora da Rede de Jornalistas Pretos pela Diversidade e Inclusão, Marcelle Chagas é uma das 30 brasileiras selecionadas para integrar a coorte de 2025 da Columbia Women's Leadership Network (CWLN), uma das maiores redes de liderança feminina do mundo. Reconhecida por sua atuação na promoção da diversidade e equidade racial, Marcelle Chagas terá como missão ampliar a representatividade e a inclusão de profissionais negros no segmento da comunicação e mídia.

VP

A BRQ Digital Solutions anuncia Rodrigo Benin como novo Vice-Presidente de Vendas Sênior (SVP of Sales). Com mais de 25 anos de experiência em indústrias baseadas em tecnologia e uma carreira marcada por contribuições em empresas globais como AWS e Microsoft, Benin chega para liderar as unidades de Bancos Digitais, Seguros, Telecom e Saúde, atuando em parceria com André Nery.

Administração

A uCondo, plataforma de tecnologia para administradoras de condomínios, gerou economia de R$ 9,6 milhões aos mais de 5,5 mil condomínios que atende no Brasil, eliminando tarifas bancárias e outros custos. Em 2024, a empresa movimentou cerca de R$ 700 milhões, aumento de 30% no número de clientes e 39% no de moradores cadastrados, mais de 510 mil pessoas.

Liderança

Solange Carvalho passa a integrar a liderança da Mutant, que desenvolve soluções digitais. Ela é especialista em negócios e governança corporativa com mais de 30 anos de atuação em organizações como a Oracle, HP, IBM e Accenture Brasil.

