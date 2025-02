Bússola & Cia: com investimentos de mais de R$ 300 mi, Arklok cresce 30%

A Arklok chegou a 30% de crescimento e se consolidou como um dos grandes players do setor de outsourcing de tecnologia no Brasil. A empresa investiu mais de R$ 300 milhões em CAPEX, incluindo a compra de equipamentos, e R$ 20 milhões em sistemas. Ampliou também sua infraestrutura com novo centro de distribuição e bases avançadas pelo país. Efetivou ainda a mudança para novo escritório, com o foco em melhorar a experiência do cliente e aprimorar a governança corporativa.

PME

As PMEs cresceram 30% em janeiro com a venda de materiais escolares, segundo o Olist. O ecossistema líder em soluções de e-commerce aponta que as vendas ultrapassaram R$ 38 milhões no período. O ticket médio foi de R$ 84,36, com 92,97% das compras feitas online. O cartão de crédito liderou os pagamentos (35,44%), seguido por Pix (22,69%) e boleto (6,89%).

Aço

O setor siderúrgico brasileiro prevê investimentos de R$ 100,2 bilhões até 2028 para expansão. O Grupo Açotubo, uma das maiores distribuidoras de aço do país, investiu R$ 39 milhões em 2024, com foco em tecnologia e relacionamento com clientes. Destaque para a compra de ações da SPG via Incotep, consolidando operações no Peru e na Colômbia.

Amadeus

A Nuvei Corporation firmou parceria com a Outpayce, subsidiária da Amadeus, e agora integra a Xchange Payment Platform (XPP). A colaboração amplia o acesso a soluções de pagamento da Nuvei para empresas do setor de viagens.

Construção digital

A Pacaembu Construtora modernizou sua comunicação interna com a Workhub Digital. A nova intranet, implantada em tempo recorde, conectou mais de 1.000 colaboradores e dobrou o engajamento com recursos interativos.

Contrato de áudio

A Hughes do Brasil adotou contratos por áudio para o serviço de internet residencial via satélite Hughesnet. A iniciativa facilita a compreensão dos termos de contratação e reforça o compromisso da empresa com a acessibilidade.

Clínica

Com crescimento de 40% no faturamento em 2024, a Clínica da Cidade planeja expandir para seis estados, investindo R$ 13 milhões. A rede, que já conta com 60 unidades, aposta em infraestrutura e fortalecimento da marca para ampliar o acesso à saúde.

Tech

O Movimento Tech 2030 ganhou reforços para 2025: Educpay e Worxbase investiram R$ 50 mil cada para fortalecer projetos de capacitação e empregabilidade no setor de tecnologia.

Hospitalidade

O Grupo Mabu se consolidou na hospitalidade, registrando crescimento de 49% nas receitas de eventos e ocupação média de 77%. Em 2024, organizou 124 eventos, incluindo o G20, realizado em outubro.

Conexão

Com mais de 20 anos de mercado, o Pharmalink, da Interplayers, conecta 92 mil farmácias e 650 centros de distribuição. A plataforma otimiza vendas com automação, EDI e inteligência artificial.

CPF furado

Estudo da Febraban e Quod revela que 10 milhões de CPFs são suspeitos de fraudes. São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza lideram a abertura de contas laranja, seguidas por Imperatriz (40%), Mogi das Cruzes (29%) e São Gonçalo (28%).

Líder

A Avon manteve a liderança no mercado de cosméticos, com 20 milhões de unidades de maquiagem vendidas em 2024. Segundo a Kantar, mais de 9 milhões de brasileiras compraram produtos da marca no ano passado.

Inova

O BRDE Labs SC anunciou a fase Innovation para 2025, permitindo que startups de todo o Brasil participem. As inscrições abrem em junho.

Esportivo

A LIVE!, rede de vestuário esportivo, lançou o relatório LIVE! Future, destacando metas sustentáveis, como redução de 30% das emissões até 2030 e neutralidade de carbono até 2050.

Telemedicina

A EuEntrego e a Rapidoc firmaram parceria para oferecer telemedicina.

Palestra

Cristina Dislich Ropke, diretora técnica da Herbarium, será a única brasileira a palestrar no Drug R&D 2025, em Boston. Com 28 anos de experiência, ela abordará o potencial da biodiversidade brasileira na criação de medicamentos fitoterápicos inovadores.

Seguros

O seguro dos cinco carros mais baratos do Brasil custa, em média, R$ 2 mil, segundo levantamento da Agger. O valor pode variar conforme o perfil do motorista, região e uso do veículo.

A seco

O 7º Encontro Nacional de Inovação na Construção a Seco (ENICS) acontecerá em abril no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento terá como tema a "Revolução da Construção Tecnológica" e contará com palestrantes como Caio Carneiro e Felipe Tito.

Co-CEO

A EVEO anunciou a reestruturação da posição de Lucas Vanzin, que assume a função de Co-CEO. A mudança visa permitir que Vanzin se dedique às questões estratégicas.

Diretor

A Voke contratou Fabio Alejandro Lopes da Silva como diretor de Tech Services. Com mais de 20 anos de experiência, Fabio terá como missão impulsionar a oferta de serviços integrados.

Conteúdo

A PiU Comunica anunciou Camila Lafratta como diretora de conteúdo. Com passagens por Nubank e Accenture, Camila chega para ampliar a capacidade estratégica da agência.

