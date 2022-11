Bússola & Cia: Encomendas do exterior fazem Grabr crescer 25%

A Grabr registrou aumento de 25% em suas vendas em 2022 na comparação com 2021. O Brasil foi o país da América Latina que mais encomendou produtos do exterior, representando 87% dos pedidos no primeiro semestre de 2022. A plataforma acredita que com o aumento da procura por vendas online e promoções com grandes descontos, essa Black Friday possa trazer quase cinco mil pedidos no aplicativo, totalizando o movimento de mais de R$ 1,2 milhão em compras. Presente em mais de 120 países, o aplicativo possui 800 mil usuários brasileiros. A expectativa é que, sozinho, o Brasil movimente mais de R$ 24 milhões até o final do ano.

Sentidos do crescimento

A MasterSense registrou crescimento de 50% nas operações na América Latina. Somente no Brasil avançou 30% no primeiro semestre de 2022. Comparado ao ano passado, a empresa triplicou o seu faturamento no México e dobrou de tamanho na Colômbia. Atualmente, a empresa está presente em quatro países, além do Brasil: Bolívia, Colômbia, México e, mais recentemente, Chile. Até o final de 2022, a expectativa é investir cerca de R$ 15 milhões na expansão internacional.

Guia para transição

Para auxiliar governantes eleitos e reeleitos de todo o Brasil, a Fundação Dom Cabral (FDC), juntamente com o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (Consad), Movimento Vamos e Centro de Liderança Pública (CLP), lançou o Guia de Transição para Governos. Temas como transformação digital, gestão de pessoas, compras públicas, gestão de patrimônio, concessões e PPPs, ciência de dados e escolas de governos estão detalhadas no material que traz mais de 200 boas práticas que contribuem para guiar o serviço público de maneira eficiente e rápida neste período.

Inadimplência

A inadimplência do crediário no varejo de moda registrou em outubro o maior índice mensal dos últimos quatro anos. O levantamento aponta que 9,51% das parcelas do crediário estavam atrasadas entre 61 e 90 dias no encerramento do mês. No mesmo período de 2021, 7,18% dos carnês estavam atrasados, enquanto o indicador era de 4,93% no ano anterior e 6,49% em 2019. Os dados em questão são do Índice Meu Crediário, pesquisa mensal que mede os níveis de inadimplência em cerca de 200 redes varejistas do país.

Prêmio

A Andrade Gutierrez (AG) ganhou o Prêmio Kaizen Brasil, maior premiação em melhoria contínua do país oferecida pelo Kaizen Institute Brasil. Na 7ª edição do prêmio, AG garantiu o título inédito de Embaixadora Kaizen, e se tornou a primeira empresa de Engenharia e Construção a receber o reconhecimento. A empresa foi vencedora na categoria Excelência na Qualidade com o case “Programa Perda Zero de módulos fotovoltaicos”, realizado na obra do complexo solar Lavras, localizado em Caucaia (CE).

Tudo a ver

A Fundação Estudar lança a série “Fora de Campo: Futebol Na Prática”, no embalo dos jogos da Copa do Mundo do Catar. Serão cinco episódios com duração de 10 minutos, abordando a rotina de especialistas em áreas distintas com entrevistas leves e dinâmicas. Toda semana, sempre às terças-feiras, um novo capítulo vai ao ar no portal Na Prática e no canal do YouTube, ambos mantidos pela Fundação Estudar. Ricardo Dias, especialista em marketing, cofundador da Adventures e membro do conselho consultivo do Cruzeiro, é o primeiro entrevistado.

Voo turbo

A Flapper, marketplace digital de aviação executiva sob demanda, captou R$ 30 milhões na extensão de sua Série A, somados a R$10 milhões já levantados no início deste ano. A rodada foi liderada pelas gestoras de private equity DXA Invest e Arien Invest. Entre os atuais acionistas, estão Investidores.VC e a SMU. A Flapper levantou seu capital semente com o fundo aeroespacial brasileiro Aerotec e com uma das principais aceleradoras do Brasil, a ACE. Os novos recursos serão destinados a investimentos em tecnologia e operações de voo, incluindo aquisições.

Vitorrino

A Vittorino Watches mudou de nome no Brasil e já cresceu 700%. A marca lançou recentemente sua segunda coleção de relógios com dois modelos, inspirados nas pistas de corrida da Itália. Quase todo seu estoque foi vendido e agora projeta um aumento em mais quatro vezes, até o fim de 2023, além de programar a possibilidade de um ponto físico. “Não queremos apenas vender relógios, vendemos uma experiência. Nosso crescimento mostra que os clientes abraçaram a ideia da marca”, comenta Vitor Siqueira, CEO da Vittorino Watches.

Crescimento já!

A Agora ocupa a posição 129 entre as maiores empresas do setor, de acordo com o Anuário Informática Hoje 2022, organizado pela Fórum Editorial. A colocação marca uma subida de 16 posições em relação ao último levantamento. O principal destaque foi o crescimento de 26,4% da receita líquida em 2021, acima da média do mercado, chegando a R$ 343,2 milhões. O lucro líquido de R$ 16,6 milhões também foi destaque.

Parceria segura

A empresa de segurança Gocil firmou parceria comercial com o apresentador Otávio Mesquita para divulgar a empresa em todo território nacional. O foco é o público que o apresentador possui em suas redes sociais. A campanha terá duração de 12 meses, e contará com a divulgação de posts semanais nas contas pessoais do apresentador, especialmente no Instagram, onde ele tem mais de 700 mil seguidores. A escolha do apresentador é uma estratégia da empresa para comunicar o seu portfólio de serviços de uma forma diferenciada. Mesquita é usuário dos serviços da Gocil.

O Pix em movimento

O Pix já movimentou mais de R$ 60 milhões em transações de aplicativos de transporte regionais de janeiro a setembro de 2022, mostra o levantamento da Gaudium, startup de tecnologia focada em mobilidade urbana e logística e dona da Machine, software para a criação de aplicativos de transporte e de entregas presente em mais de 1.400 cidades no Brasil. Aproximadamente sete a cada dez corridas foram pagas fisicamente. Ao todo, o dinheiro foi responsável por transacionar 66% dos pagamentos, já o Pix, 13%. O débito aparece com 12%, e o crédito, com 7%.

Ajuda global

A Simple Nutri e o Movimento UniãoBR estiveram presentes na Aidex, The Global Humanitarian Aid Event, em Bruxelas, na Bélgica. A Simples Nutri foi representada pelo CEO, Rafael Romano. Já o Movimento União BR foi representado pelas fundadoras, Tatiana Monteiro de Barros e Marcella Balthar. A Simple Nutri já forneceu esse ano 2.527.968 refeições, equivalente a 79,9 toneladas de alimentos desidratados, impactando aproximadamente um milhão de pessoas em regiões como Ucrânia, Brasil, África e Honduras.

Cupom

Startup de cupons de descontos, a Eu Amo Cupons teve alta no faturamento de 180% em 2022 comparado a 2021. E, na Black Friday, a empresa aposta suas fichas, pois o número de vendas chega a crescer 58% e os acessos sobem mais de 80%. Além disso, o número de usuários cadastrados também tem alta considerável, chegando a 70% a mais do que no restante do ano. Em 2021, no dia da Black Friday, a Eu Amo Acupons chegou a receber aumento de mais de 580% usuários, 537% visitas e mais de 1000% em vendas.

ESG

Os fabricantes de latas de alumínio para bebidas publicaram o primeiro Relatório Setorial ESG no país. Há quinze anos reciclando mais de 95% das latas consumidas, num sistema de economia circular que gera renda para 800 mil famílias e movimenta mais de R$ 6 bilhões, o relatório impõe metas ousadas, como a de zerar as emissões de gases de efeito estufa até 2050, projetos de eficiência hídrica, eficiência energética, redução da geração de resíduos e de aterro zero. O presidente da Abralatas, Cátilo Cândido, explica que o objetivo é ampliar o debate sobre como o sucesso econômico de um setor deve estar em sintonia com a preservação do meio ambiente e com os aspectos social e de governança, além do tributário.

Imóvel

A Resale, outlet imobiliário especializado na venda de imóveis com preços abaixo do mercado, acaba de anunciar a “Blackout” sua tradicional campanha especial de venda. A iniciativa acontece durante todo o mês de novembro, período da Black Friday, e viabilizará cerca de 2 mil imóveis, o que representa 30% de todas as propriedades em todo o Brasil. São casas, lotes e apartamentos com valores a partir de R$5 mil. As ofertas podem ser vistas exclusivamente no site resale.com.br com a etiqueta “Blackout Resale”. A novidade deste ano é a possibilidade da compra dos imóveis com financiamento imobiliário.

Doar faz bem

A 9ª edição brasileira do Dia de Doar, movimento global que reúne 85 países, acontece no dia 29 de novembro. A ação objetiva promover a cultura de doação no Brasil, país que ocupa o 18o lugar no ranking das 119 nações mais solidárias do mundo. Liderado no Brasil pela ABCR (Associação Brasileira de Captadores de Recursos), em parceria com o Instituto MOL e apoio do Movimento Bem Maior, entre outras organizações.

Previsão

Dados de pesquisa da HR Innovation apontam que 76,5% priorizam ou pretendem priorizar investimentos em educação em 2022. Nesse cenário no mundo corporativo, a Building 8 aposta em inovação para crescer. A empresa prevê elevação de 24,4% no faturamento. Com sede em São Paulo e atuação nos Estados Unidos e na América Latina, a empresa já impactou mais de 35 mil profissionais em 13 países, e desenvolveu mais de 700 projetos para 128 clientes como: Pfizer, Hypera Pharma, Seara, Pernod Ricard, entre outros. A expectativa para 2023 é crescer 35% em receita.

Parceria

A rede de farmácias d100 firmou parceria com a Diel Energia - startup de gestão de refrigeração para empresas – para automação dos aparelhos de ar-condicionado em 145 lojas da rede, reduzindo em 15% os custos de energia e emissão de CO2 na atmosfera. A Diel usa inteligência artificial e IoT para análise dos aparelhos de ar-condicionado das lojas, a fim de identificar quais estão ineficientes, consumindo mais energia e gerando custos indevidos, possibilitando a manutenção preditiva dos equipamentos.

FESA

“O papel do Conselho está mudando e as abordagens atuais de seleção e planejamento sucessório construídas em torno de um perfil tradicional e homogêneo de conselheiro, são insuficientes para o dinamismo que se apresenta”, explica a sócia e líder de Governança Corporativa na Fesa, Cibele Castro. A Fesa criou nova unidade de negócios focada na governança corporativa para buscar novo olhar para o planejamento sucessório em suas diversas dimensões, com a adoção de abordagens robustas de seleção de Conselheiros e de avaliação dos órgãos colegiados. O objetivo é viabilizar o sucesso da organização a longo prazo.

Carbono free

A Use Orgânico, marca DNVB (Digital Native Vertical Brand) de cosméticos orgânicos, naturais e veganos focada em alta performance, agora também é carbono neutro. Em parceria com a Musa, a companhia passa a ter uma operação de gerenciamento de resíduo totalmente limpa, do começo ao fim da produção e das vendas.

