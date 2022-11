5 benefícios para digitalizar seu condomínio

Com as mudanças no mercado e novas tecnologias surgindo, os condomínios também precisam se digitalizar. Assim, novas tendências surgem e prometem não só movimentar a dinâmica da administração como, também, a qualidade de vida dos moradores. Confira abaixo 5 benefícios listados pela Bússola para quem decide digitalizar o condomínio, com o apoio de Carlos Castro, CEO, do Apepe, concierge digital condominial.

1. Cadastros seguros em nuvem

Com cadastros em nuvem, além de o condomínio ter essas informações mais acessíveis e organizadas, há a garantia do armazenamento seguro por um provedor especializado. É importante lembrar que é responsabilidade do condomínio a proteção dos dados de prestadores de serviço, moradores e visitantes. Assim, o uso da portaria virtual, onde os dados armazenados na nuvem têm sua confidencialidade protegida pela empresa contratada para o monitoramento e o controle de acesso, também é um ponto positivo.

2. Armários inteligentes

Os smart lockers vieram para ajudar a portaria e substituir aquelas pilhas de encomendas que ficam acumuladas no local, correndo o risco de danificarem. De forma simples, a encomenda é depositada em um dos armários disponíveis; o morador recebe uma notificação por aplicativo. Esse mesmo app informa ao morador qual é o armário e o código de desbloqueio. O bacana é que a pessoa pode fazer essa retirada quando e no horário que puder.

3. Comunicação assertiva entre moradores e síndicos

Um chat condominial, simples e prático, ajuda a integrar os moradores e permite que pequenas questões sejam resolvidas, sem depender da intervenção do síndico. A digitalização também permite um mural de avisos virtual, semelhante a um feed de notícias de redes sociais, em que todos recebem os comunicados condominiais.

4. Uso de soluções sustentáveis

Com a tecnologia a favor do meio ambiente, inovações como sensores de presença para desligar as luzes automaticamente, painéis fotovoltaicos para geração de energia, aproveitamento de energia termossolar para aquecimento da água e sistema de captação e reaproveitamento de água das chuvas podem ser aplicados no condomínio.

5. Uso de plataformas ‘pay per use’ (pague pelo uso)

A digitalização de condomínios tem contribuído muito para a implantação desse tipo de serviço que os moradores pagam apenas quando usufruem e que trazem comodidade para todos. Se enquadram nisso minimercados, personal trainer, serviços de pet care, de beleza, transporte, cursos, limpeza e lavanderia.

