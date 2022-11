Rio de Janeiro sediará primeiro summit para inserir favela no mercado tech

No próximo sábado, 5 de novembro, o Rio de Janeiro será palco da primeira edição do Favela Summit, evento que pretende discutir a inserção das favelas no ecossistema de inovação, impulsionando o empreendedorismo nas comunidades, conectando moradores e empresas.

A iniciativa surgiu como um catalisador de oportunidades para pessoas da favela com a promoção de cursos de capacitação, em especial, na área de tecnologia, a partir da experiência de seu cofundador, Pedro Berto, que foi removido da favela Vila Autódromo, Rio de Janeiro, estudou como bolsista na Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp) e hoje é investidor e intraempreendedor na fintech Saltpay.

Durante a pandemia, Berto criou o “Favela Sem Corona”, que realizou testagens em massa na Rocinha, uma das maiores favelas do Brasil, em parceria com a Health Tech Hilab e patrocínio da SoftBank. Pela sua própria experiência profissional e pessoal, entendeu que iniciativas de inovação precisavam se aproximar das favelas e uniu esforços para agora lançar a primeira edição do Favela Summit.

A iniciativa surgiu como um catalisador de oportunidades para pessoas da favela com a promoção de cursos de capacitação, em especial, na área de tecnologia.

Com tema “Favela, Educação e Empregabilidade”, o programa terá painéis que abordarão os principais desafios e ganhos de iniciativas implementadas, principalmente com o objetivo de criar oportunidades de inserção dos moradores de favelas no mercado de trabalho de tecnologia.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

VEJA TAMBÉM: