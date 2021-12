Bússola & Cia: Elmeco consolida liderança com investimento na Bahia

Por Bússola

Com uma área de 480 metros quadrados e investimento de R$ 4 milhões, a Elmeco inaugurou em Salvador (BA) o maior laboratório de implantes hormonais do Brasil. Com o investimento, a empresa que já é a maior produtora de implantes, consolida sua posição nesse disputado mercado. O laboratório tem capacidade de manipulação de cinquenta mil implantes por mês, inaugurado em outubro, está em plena carga, com mais de 60 profissionais dedicados à manipulação de implantes hormonais estéreis de testosterona, estradiol, gestrinona, nestorone e acetato de nomegestrol. “Podemos produzir qualquer forma farmacêutica estéril e não estéril (cápsulas, soluções, cremes, géis, pellets estéreis e etc.)”, enumera o diretor-farmacêutico da empresa, Wilson Saback. O tratamento criado por Elsimar Coutinho rendeu fama ao médico e pesquisador e o alçou a um patamar de grande nome da ciência brasileira, rendendo até entrevista no New York Times. Ele faleceu no ano passado. O implante hormonal foi criado inicialmente para o tratamento da Endometriose, doença que, segundo a Anvisa, afeta cerca de 10% das mulheres brasileiras com idade entre 25 e 35 anos.

A cada cem mil habitantes, 22 morrem no trânsito no Brasil. Motociclistas representam mais de um terço desses óbitos. Os dados são do boletim Radar, do Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada (Ipea). Com o aumento no número de motociclistas em aplicativos de entrega, as seguradoras têm registrado uma corrida diferente das tradicionais: procura por proteções contra acidentes e seguros de vida. Segundo o Ipea, 1,4 milhão de pessoas trabalham no setor de transporte de passageiros e entregas.

O empresário Beto Caputo aposta no desempenho da Atrio Hotel Management neste ano, apesar de adversidades com a pandemia da covid-19. A empresa, criada há 33 anos e comandada pelo executivo ao lado de Paulo Mélega (Operações) e César Nunes (Marketing e Vendas), ingressou em 2021 com 54 empreendimentos administrados e encerra o ano com 71 hotéis e resorts de diferentes bandeiras econômicas que atuam em todo o país sob sua gestão. Isso representa um crescimento de quase 30% no número total de empreendimentos administrados e praticamente o mesmo índice de apartamentos. Na esteira do desenvolvimento realizado em 2021 e projetado pela Atrio Hotel Management, entre outros, estão as aberturas do hotel WK Design de Florianópolis, empreendimento exclusivo e de alto padrão, bem como a conversão de empreendimentos em Belém (PA), Campinas e São José dos Campos (SP), Curitiba (PA), Rio de Janeiro (RJ) e Porto Alegre (RS). No total, 20 novos hotéis devem se integrar ao portfólio da Atrio em 2022.

A Huawei promoveu cerimônia de lançamento do White Paper “Logística Inteligente e o 5G no Brasil”, elaborado em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e a Associação Brasileira de Logística (Abralog). O evento, que acontece no próprio centro de distribuição da empresa, localizado em Sorocaba (SP), vai apresentar como o 5G funciona na prática e quais são os ganhos que a nova tecnologia pode gerar para o setor de logística.

A energética EDP conquistou o primeiro lugar no ranking geral da carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3. A Companhia ocupa o topo de uma seleta lista de 34 empresas. Nesta edição, o ISE avaliou as dimensões de Capital Humano, Governança Corporativa e Alta Gestão, Modelo de Negócios e Inovação, Capital Social, Meio-Ambiente, e Clima. O processo de seleção da carteira teve uma reformulação relevante em relação a 2021. As principais modificações foram a substituição do formulário climático pelo Carbon Disclosure Project (CDP Clima), setorização das perguntas e penalização por evidências rejeitadas.

São 57% as empresas de bebidas alcoólicas que apresentam iniciativas ou práticas relativas às políticas de meio ambiente e sustentabilidade. E 69% trabalham com a redução de resíduos sólidos, números expressivos, visto que as práticas de ESG ainda estão engatinhando dentro do setor privado. Trabalho realizado em parceria com a KPMG, o “Primeiro Relatório Sustentabilidade Abrabe” vem complementar o diagnóstico setorial realizado em 2019, que consistiu em um estudo de mercado do setor de bebidas alcoólicas. Este ano, a instituição inova com a inclusão de temas e indicadores de governança ambiental, social e corporativa pela primeira vez.

Os brasileiros têm utilizado pagamento por aproximação (contactless)de forma expressiva. Segundo pesquisa realizada pelo Digio, 48% das pessoas afirmaram que realizam seus pagamentos por aproximação, seja pela praticidade ou segurança por meio do cartão físico contactless ou de carteira virtuais (wallets) em smartphones ou smartwatches. Destes, 10% afirmaram que usam essa função pois não precisam tocar nas maquininhas e assim se sentiram mais seguros dos riscos da pandemia. O método cresceu 469,6% entre 2019 e 2020, momento mais crítico da pandemia em que o uso de recursos para evitar contato era maior, e movimentou R$ 41 bilhões.

A Gocil e a administradora de shoppings centers Ancar Ivanhoe fecharam dois contratos de parceria para a prestação de serviços em dois estabelecimentos comerciais no Rio de Janeiro. O Rio Design e o Nova América, ambos na Barra da Tijuca, na Zona Norte da cidade, agora contam com o serviço de segurança patrimonial da Gocil. A Gocil tem sua sede em São Paulo, mas atua de forma nacional. No Rio de Janeiro, a companhia está presente desde 2008 e possui mais de mil colaboradores atendendo na região.

O diretor de Negócios Globais do Plaza Premium Group, Jonathan Song, anunciou os planos de ampliação de presença do Grupo na região da América Latina, a partir do Brasil, onde já está presente desde 2016, com a operação de três lounges no Aeroporto Internacional RioGaleão. Na última semana, com a inauguração de seu segundo lounge em Guarulhos, no maior aeroporto da América Latina, os planos começaram a se concretizar.

O Brasil passou a fazer parte do ranking dos dez países com mais ataques cibernéticos do mundo da Nsfocus. Os números, que são alarmantes e crescem a cada dia em razão da maior digitalização das empresas e dos serviços. Com lançamento no mercado previsto para este mês, o BrSecurity Assessment oferecerá um relatório completo para auxiliar empresas a manterem ambientes em nuvem mais seguros. Segundo Alan Yukio Oka, Cloud Manager da BRLink, o monitoramento constante do ambiente é crucial. “Muitos incidentes podem ser mitigados com as ferramentas e o monitoramento implementado da melhor forma”, comenta.

A Cesar School lança para o ano letivo de 2022, a primeira edição da pós-graduação TEAL: Gestão para organização do futuro. A capacitação para liderança no mundo “figital” (físico, digital e social), com habilidades para conduzir as organizações aos próximos níveis do desenvolvimento organizacional. Inspirada no livro "Reinventando as Organizações", de Frederic Laloux, a especialização busca proporcionar uma formação completa de competências interdisciplinares nas áreas de: tecnologia, economia, administração e liderança (Teal).

A Olist confirmou que a Best Friday continua sendo a melhor data de vendas para os pequenos e médios varejistas. Sucesso no modelo de vendas nos marketplaces nos anos anteriores, a empresa expandiu suas soluções em 2021 com as aquisições do Tiny, empresa líder em ERP e sistemas de gestão para PMEs, e a plataforma de e-commerce. Com a chegada de ambas ao ecossistema, a startup passa a entregar soluções para diferentes perfis de lojistas, do iniciante ao experiente, atendendo as necessidades da operação de vendas em todos os estágios do negócio.

As principais categorias de produtos com alta nas vendas foram: brinquedos games e hobbies; casa, construção e jardim; perfumaria, beleza e saúde.

A Bodylaser (Grupo Orthopride) apoiará os atletas olímpicos do Flamengo. A partir de agora, eles poderão usar a unidade da Bodylaser no Rio Design Leblon para procedimentos de depilação a laser, necessários em atividades de alta performance, como parte da parceria entre o clube e a empresa. A Bodylaser quer, com a ação, exaltar a força dos atletas olímpicos, que estão sempre na busca por resultados e medalhas que elevam o país em competições pelo mundo.

Coleção de roupas totalmente sustentável representou o Brasil no evento internacional “MAS”, em Pisa, na Itália, na semana passada. As roupas foram produzidas a partir de peças de uniformes em desuso, e que seriam incineradas, dos eletricistas parceiros da Equatorial Energia Pará. A reutilização possibilitou que o vestuário de trabalho se transformasse em artigos de alta-costura pelas mãos do premiado estilista paraense Tony Palha. Os looks foram confeccionados manualmente por 70 mulheres em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo projeto Pará Virou Moda.

A VTEX realiza nesta quinta-feira, 9, às 18h, o webinar “Beyond Predictable Webinar — Engineering Leadership: How to Develop Leaders” (Liderança em engenharia: como desenvolver líderes). O evento online, conduzido por Paulo Monçôres, diretor de engenharia na VTEX, debaterá o desenvolvimento de pessoas dentro das empresas de tecnologia com o objetivo de prepará-las para assumir cargos de liderança. A conversa terá tradução simultânea para a língua portuguesa e poderá ser acompanhada neste link, com inscrição gratuita.

