Bússola & Cia: Austral Seguradora mira mercado de R$ 1,4 trilhão 

A Austral Seguradora atingiu cerca de R$ 145 milhões em prêmios emitidos na carteira de Seguro Garantia no primeiro semestre deste ano, aumento de 35% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Este foi o maior resultado da companhia, quarta posição no ranking da Superintendência de Seguros Privados (Susep) nesta linha de negócios. Segundo levantamento produzido pela Austral Seguradora, os investimentos em infraestrutura podem fazer o Seguro Garantia crescer pelo menos 25% ao ano.

Até 2026, cerca de R$ 1,4 trilhão deve ser investido em infraestrutura no país.

O gerente comercial de garantia, Roberto Teixeira, prevê que a nova Lei de Licitações aumentará a obrigatoriedade do Seguro Garantia em grandes contratos e projetos de infraestrutura, incluindo a cláusula de retomada. Com a possibilidade de o limite das garantias ser de até 30% do valor do contrato em grandes projetos, aumenta também o potencial de valor sob gestão pelas seguradoras, ampliando esse mercado.

Dengue

Diante do aumento da doença no país desde o último verão, o MedLevensohn registrou um crescimento de 646,6% na venda de testes rápidos para dengue no primeiro semestre de 2024.

Foram mais de 4 milhões de testes vendidos, distribuídos para hospitais, laboratórios, farmácias e clínicas em todo o país.

Consórcios

Pesquisa inédita do Mycon revelou que 27,6% dos consorciados entrevistados são empreendedores ou autônomos e 17,7% desejam iniciar ou expandir seus negócios próprios.

De 10,53 milhões de participantes ativos no Sistema de Consórcios, a pesquisa destaca que os consórcios são vistos como uma ferramenta financeira atraente para investimentos a médio e longo prazo, com 29,9% dos entrevistados considerando o consórcio um bom investimento e 28,1% o utilizando para se preparar para o futuro.

Os dados mostram que 43,9% dos entrevistados valorizam os menores custos operacionais e taxas dos consórcios e 32,3% destacam a importância do parcelamento sem juros.

Parceria veicular

A Multiplan acaba de anunciar uma parceria inédita com a locadora de veículos Movida. A iniciativa marca o início de uma série de parcerias externas aos shoppings, por meio do Programa de Relacionamento MultiVocê, ampliando o leque de benefícios aos clientes cadastrados.

Com a ação, clientes Green, Silver e Gold do Programa terão descontos que variam de 8% a 12% no aluguel de veículos da locadora, beneficiando cerca de 2,8 milhões de pessoas.

Aplicativo

A Veloe em parceria com a Uber Conta, operada pelo Digio, oferece condições exclusivas para a contratação da tag que permite passar direto em pedágios e estacionamentos aos motoristas de aplicativo Uber.

A parceria visa proporcionar mais praticidade na rotina diária dos motoristas, que podem obter a tag de pedágios e estacionamentos sem taxa de adesão e por apenas R$ 8,90 por mês.

Prêmio

Estão abertas as inscrições para a segunda edição do Prêmio Pacto Contra a Fome, realizado pelo Instituto Pacto Contra Fome, com cooperação de três agências da ONU: UNESCO, FAO e WFP, além do apoio do Instituto XP. A edição 2024 contará com duas categorias: promoção da segurança alimentar e redução e/ou reversão do desperdício de alimentos.

Serão contempladas seis iniciativas, que receberão R$ 100 mil cada. As inscrições podem ser feitas até o dia 19 de agosto pelo site institucional.

Tech

O Instituto Joga Junto abre inscrições para o Ilhabela Tech até 26 de agosto, para as modalidades online (para todo o Brasil) e presencial. Jovens em situação de vulnerabilidade podem fazer parte do curso “Bugou! QA tá on!”, que tem o objetivo de desenvolver profissionais de alto nível. Um relatório da Market Research Future mostrou que o mercado para o profissional QA prevê um crescimento de 8,8% no número de vagas até 2030.

Frota

A KORE Wireless e a Hikvision anunciaram parceria em nova solução dedicada a melhorar a performance de frotas. Estima-se que o mercado brasileiro de frete e logística atualmente tem um tamanho de US$ 104,79 bilhões, devendo chegar a 129,34 bilhões até 2029, o que significa crescimento a uma taxa média anual de 4,30%.

O valor investido pelo setor privado em transporte e logística no período de 2022 a 2026 deve chegar a R$ 124,3 bilhões, segundo a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base.

Petróleo

A 3R Petroleum e a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), do Rio Grande do Norte, desenvolvem projeto sustentável para reutilizar água proveniente do processo de extração de petróleo em campos maduros.

A iniciativa está em andamento no Polo Fazenda Belém, operado pela 3R no estado do Ceará. O projeto prevê a reutilização de até 3 mil metros cúbicos de água por dia, o equivalente a 3 milhões de litros que podem ser utilizados na irrigação de plantas.

Caminho da seda

No dia 31 de julho, o executivo, Rafael Catolé, general manager international, da Natural One, marcará presença no Fórum E-commerce Brasil 2024 em São Paulo. Em uma palestra com o tema “A jornada da Natural One: conquistando o mercado asiático através do e-commerce Alibaba e Sam’s Club”, para mais de 3 mil convidados, Catolé compartilhará como a experiência nos e-commerces Alibaba e Sam’s Club auxiliou na expansão bem-sucedida da Natural One no mercado asiático. Com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 30%, a Natural One está no caminho para superar a marca de R$ 1 bilhão em faturamento em 2024.

RH reconhecido

O Top of Mind de RH, mais importante premiação da área de Recursos Humanos brasileira, conta este ano com o maior Colégio Eleitoral de sua história.

O Top teve recorde de votos na etapa inicial do prêmio, fase na qual a comunidade de RH elege os cinco indicados que abrilhantam cada uma das 31 categorias em disputa.

Agora, os eleitores do prêmio têm até o dia 30 de setembro para votar pelo site. A premiação ocorrerá no dia 24 de outubro e será apresentado pelo humorista e palestrante Rafael Cortez.

Curso

A Kamino lançou curso gratuito para ensinar gestores a terem mais controle e saúde financeira em seus negócios. O conteúdo está disponível gratuitamente na Kamino Academy, plataforma educacional da Kamino.

Mais informações podem ser obtidas no link.

Consultoria

O Investidores.vc anunciou parceria com a Questum, consultoria especializada em Fusões e Aquisições (M&A), para o lançamento de uma nova imersão no mercado: o Exit.vc. Combinando a expertise em investimentos do Investidores.vc com a experiência em assessorar transações de M&A da Questum, o novo programa trará insights e guia prático do passo a passo para uma saída estratégica bem-sucedida.

Nova CEO

A NOZ tem a chegada de Raquel Sodré para a posição de CEO. A executiva atuou anteriormente como Head de Inovação e Educação na empresa Club&Casa Design e se junta ao time da NOZ Comunidades para expandir a atuação da empresa no mercado.

Comunicando

A Fast Escova anunciou a chegada de Henrique Guedes como novo head de Comunicação e Marca. Guedes tem 18 anos de experiência, sendo 15 anos em agências de publicidade,

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube