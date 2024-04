Multiplan celebra 50 anos e investe R$ 12 mi em nova campanha comemorativa; assista

Administradora de 20 shoppings centers no Brasil, a exemplo de BarraShopping, no Rio de Janeiro, DiamondMall, em Belo Horizonte, e Morumbi, em São Paulo, a Multiplan anunciou nesta segunda-feira, 1, uma nova campanha para celebrar os 50 anos da empresa imobiliária, fundada em 1974.

Criada pela agência Betc Havas, a iniciativa busca ressignificar a logomarca da Multiplan, que também atua na área de incorporação imobiliária, transformando o famoso trevo de quatro folhas nas asas da personagem principal do filme: uma menina engenhosa que se veste de fada e faz coisas que tornam o dia das pessoas mais felizes.

O enredo segue a premissa de criar experiências e memórias inesquecíveis, ao som da canção “A Kind of Magic” (“Um tipo de mágica” em português), da banda britânica Queen. "A trilha sonora capta de forma precisa o tipo de encanto que nos empenhamos em oferecer ao público diariamente, por meio de eventos e ações inovadoras junto a um moderno mix de lojas e serviços", diz Rodrigo K. Peres, diretor de marketing e fidelidade da Multiplan.

Em 2023, a companhia atingiu R$ 1 bilhão de lucro líquido, um aumento de 32,6% em relação a 2022. Todos os shoppings da Multiplan apresentaram crescimento de vendas no ano passado, em comparação com 2022, e no quarto trimestre (vs. 4T22), segundo o executivo, em função da gestão do mix e da entrega de experiências. Ao todo, foram realizados 1.071 eventos no período.

“Chegar aos 50 anos no cenário econômico e empresarial dos dias de hoje, e ainda com projetos de expansão e após resultados recordes, é uma grande conquista. Não poderíamos deixar de coroar isso com uma grande campanha”, afirma Marcelo Martins, vice-presidente de operações da Multiplan.

Com o mote “A gente faz de tudo pra que você viva a magia de cada momento”, a campanha começou a ser veiculada na televisão neste domingo, 31, mas tem duração de seis meses, sendo o principal projeto de marketing da companhia em 2024, um investimento de R$ 12 milhões.

A ação contempla ainda uma estratégia de comunicação e marketing 360º, com mídia impressa, digital e OOH (Out of Home, ou mídia externa), além de ativações com influenciadores nas redes sociais. Também está prevista uma ação conjunta entre todos os shoppings, em um mesmo dia (ainda sem data revelada).

“Tentamos traduzir de forma lúdica nosso objetivo e missão, que é tornar os momentos das pessoas mais felizes dentro dos nossos empreendimentos e no entorno deles”, complementa Martins.

Para isso, além dos eventos, os executivos apostam no aplicativo Multi para ampliar a conexão com o consumidor e ter mais assertividade na comunicação. A plataforma terminou o ano de 2023 entre os top 10 aplicativos gratuitos mais baixados na AppStore, totalizando 5,5 milhões de downloads acumulados, uma alta de 40% em relação a 2022, impulsionada por novidades como o free flow no estacionamento.

"O desafio agora é olhar para frente e ver como vamos seguir construindo essa história por mais 50 anos, proporcionando as melhores experiências aos nossos consumidores", finaliza.