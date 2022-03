Burger King oferece pedidos com desconto no BK Delivery no TikTok

O Burger King está em busca de se tornar uma marca de fast-food conectada com os seus consumidores. Por isso, a marca lança hoje, 9, uma ação voltada para o TikTok. Em uma ativação especial, a rede irá aceitar pedidos de seu delivery próprio por meio da rede social, oferecendo também cupons de R$ 15 para quem participar do movimento.

A dinâmica é simples, bastará o consumidor interessado seguir o perfil da marca (@BurgerKingBR), realizar um dueto com vídeo oficial da ação, fixado na página, e por fim, usar a hashtag #DuetoBK. Depois disso, um atendente do BK entrará em contato, por mensagem fechada, para dar andamento no pedido e finalizar com a entrega.

Segundo Juliana Cury, diretora de marketing da BK Brasil, máster franqueada das marcas Burger King e Popeyes no país, o TikTok é uma tendência que permite a marca estar conectada aos assuntos e tendências do momento. Com essa ativação, o Burger King reforça o serviço de delivery próprio.

“Queremos entregar uma dinâmica criativa e que oferece benefícios reais aos nossos consumidores e isso só será possível, graças a integração total entre as nossas áreas de marketing, vendas e tecnologia”, declara Juliana.

Ação de delivery no TikTok está limitada às cem primeiras compras e válida somente entre os dias 9 e 15 deste mês, das 14h às 20h. Consulte a disponibilidade do Delivery na sua região no site.

A nova campanha conta com o filme produzido pela David do Brasil, e todos seus desdobramentos estão sendo veiculados nas redes sociais do Burger King Brasil.

“Duetos são uma febre, muito divertidos. Mas, até agora, não tinham utilidade. Só uma foodtech como o BK para transformar, pela primeira vez, uma simples zoeira de TikTok em ferramenta de negócio”, declara Fabrício Pretto, diretor de Criação da David.

