Cobasi traz alimento natural em lata e produtos de higiene para seu pet

A Cobasi, varejista pet e de casa e jardim, apresenta novas linhas de produtos próprios em suas lojas. Para a alimentação de cães e gatos, estão disponíveis as latas Origem Nature. Já para a higiene dos pets, apresenta as toalhas umedecidas e os shampoos e condicionadores MyHug.

Além desses, a Cobasi também comercializa com exclusividade as linhas de brinquedos e acessórios da C-Pet. Segundo o gerente comercial da varejista, Fausto Pereira, “por ser uma importante estratégia de diferenciação, a Cobasi vem investindo em linhas próprias”.

O alimento em lata Origem Nature é da mesma linha dos petiscos Origem Natural, também vendidos com exclusividade pela Cobasi. Com versões para cães e gatos, a ração úmida é produzida com ingredientes frescos, sem transgênicos, corantes ou aromatizantes artificiais.

“Ao abrir a embalagem, percebe-se que é uma comida de verdade em lata, diferentemente dos tradicionais patês. É possível enxergar o arroz, carne, vegetal e demais ingredientes”, afirma Fausto. De acordo com ele, isso agrada muitos os pets, por ser muito palatável, e os tutores que têm buscado oferecer cada vez mais qualidade nutricional aos seus pets.

Para cães, as latas estão disponíveis nos sabores carne com espinafre e legumes; cordeiro com espinafre e legumes e frango com espinafre e legumes.

Para os gatos, os sabores são peixe com espinafre e legumes e carne com espinafre e legumes. As embalagens trazem 300g de ração, que pode ser oferecida para animais filhotes, adultos e idosos.

Após os tapetes higiênicos exclusivos MyHug, a Cobasi traz mais dois produtos da linha de PetCare da marca. As toalhas umedecidas MyHug são produzidas com extratos naturais, possuem 99% de água em sua composição, tecido macio e resistente e livre de álcool e parabenos. Sem fragrância e com várias camadas de gel superabsorvente, as 50 toalhas que vêm na embalagem podem ser usadas para a higienização de cães e gatos.

Já os shampoos e condicionadores MyHug estão disponíveis para cães e gatos, para cães há os shampoos neutros, pelo escuro, pelo claro e filhotes e um condicionador, já para os gatos há o shampoo neutro e um condicionador. Todos os produtos da linha foram elaborados para garantir todo cuidado e proteção do pet durante o banho, com ingredientes de qualidade que promovem a limpeza e hidratação dos pelos.

