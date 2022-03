Popeyes lança sanduíche limitado nas lojas de SP e RJ. Experimente agora

Popeyes anuncia o lançamento da edição especial e limitada do ‘Cebola, Bacon e Frango’. O novo sanduíche, elaborado com 100% peito de frango, alface, cebola crispy, bacon, molho Louisiana Soul, queijo cheddar e pão brioche, foi pensado para entregar uma das receitas favoritas do consumidor brasileiro, que vinha clamando por um novo lançamento como esse nas redes sociais.

Além de ingredientes que agradam o público nacional, o produto ainda conta com a famosa técnica de empanamento da rede, que deixa o frango muito mais crocante, realçando os sabores marcantes da marinada.

Desde sua chegada ao Brasil, em 2018, Popeyes segue ouvindo ativamente os consumidores e amantes de frango frito para apresentar produtos coerentes para o paladar brasileiro. “Identificamos, em nossas pesquisas, que essa combinação de ingredientes é historicamente uma das favoritas do consumidor de fast-food do país”, diz Juliana Cury, diretora das marcas Popeyes e Burger King no Brasil.

Para o lançamento, a GUT, agência criativa global da rede Popeyes, revisitou uma campanha já conhecida nas redes sociais, dando um spoiler em um post com uma cortina, apresentando apenas um C e dizendo: preparem-se. A ação busca fomentar curiosidades sobre o tema.

Além disso, a agência desenvolveu um planejamento de ações de conteúdo, com influenciadores e comunidades de consumidores e serão responsável pelo sanduíche feito de ‘Cebola, Bacon e Frango Frito’. O Key Visual da campanha segue os elementos e paletas de cores do Popeyes, com tons de laranja e amarelo.

“A ideia de lançar esse sabor diz muito sobre uma memória afetiva de Cebola, Bacon e Frango entre os amantes de sanduíches e Popeyes atende a esses consumidores, que já estavam descrentes de experimentar algo assim novamente”, afirma Bruno Brux, diretor executivo de criação da GUT São Paulo.

Para Juliana, Popeyes está buscando ampliar a percepção de marca com estratégias que estão nos entregando resultados e, para isso, terão alguns lançamentos para gerar ainda mais a experimentação do produto.

“O ano de 2022 promete muitas novidades, incluindo a nossa aterrisagem em mais estados do Brasil”, declara Cury.

Popeyes está presente em cidades em São Paulo e no Rio de Janeiro. O produto pode ser encontrado nestes estados, a partir de hoje, em restaurantes da rede e plataformas digitais (App e Delivery), com valor a partir de R$ 26,90. A edição é limitada e ficará disponível pelo período de 60 dias.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também