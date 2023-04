Brasilseg dá início à nova turma do Programa Juventude e Trabalho

A Brasilseg, uma empresa BB Seguros, em parceria com o Projeto Arrastão, organização sem fins lucrativos que visa o acolhimento de famílias da região do Campo Limpo, na zona sul da capital paulista, anunciou o início do ano letivo do Programa Juventude e Trabalho de 2023. A iniciativa, que está em sua segunda edição, apoia a formação de 120 jovens de baixa renda e sua inserção no mercado de trabalho, inclusive com a possibilidade de recrutamento como Jovens Aprendizes na companhia. Na edição do ano passado, 96 jovens se formaram no programa e, destes, 74% ingressaram no mercado de trabalho.

Os alunos serão divididos em duas turmas de 60 pessoas, e o calendário do programa prevê oito encontros, online e presenciais. O primeiro grupo terá as aulas e mentorias até o mês de junho; e a segunda, com a mesma programação, entre agosto e novembro. Ambas as turmas serão, posteriormente, subdivididas em duas de 30, para atividades de manhã e à tarde, durante cada semestre.

Nos encontros, mentores do Projeto Arrastão e voluntários da Brasilseg ofertarão uma grade curricular educacional que conta com conteúdo de orientação para o mercado, administração e marketing na prática, empreendedorismo, informática e outros temas que são importantes para o crescimento profissional dos jovens. O projeto conta ainda com mentorias de profissionais da saúde, que se propõem a oferecer apoio a preocupações de ordem pessoal e comportamental, como gravidez na adolescência, saúde mental e pobreza menstrual, e reuniões on-line e individuais com os jovens participantes, voltadas exclusivamente para o desenvolvimento curricular.

“O programa Juventude e Trabalho é um projeto que temos muito orgulho de desenvolver, pois incentiva os jovens a aumentar seu repertório, algo que tem se tornado cada vez mais importante no mercado de trabalho”, comenta Priscilla Gosler, superintendente executiva de recursos humanos da Brasilseg, uma empresa BB Seguros. “Ao identificar seus pontos fortes e aqueles que demandam melhoria, o aluno acumula elementos para tomar melhores decisões e se torna protagonista de sua própria história”, diz a executiva.

Priscilla esclarece que o programa Juventude e Trabalho foi criado a partir do objetivo da companhia de construir um ambiente cada vez mais respeitoso e inclusivo, alinhado ao propósito de cuidar das pessoas e do que é mais importante para elas. “Equipes diversas são importantes para impulsionar o engajamento, a produtividade e a inovação, dentro de um ambiente humanizado. A materialização disso é que o respeito a todos é a primeira impressão que fica”, afirma a executiva.

Ao final dos dois módulos, os jovens ficarão responsáveis pela construção e envio de seus currículos, com base naquilo que foi aprendido com as mentorias.

