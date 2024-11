BB Seguridade: terceiro trimestre registra lucro líquido gerencial de R$ 2,3 bi

No terceiro trimestre de 2024, a BB Seguridade obteve lucro líquido gerencial de R$ 2,3 bilhões, número que representa um aumento de 10,1% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Resultado não considera os efeitos do IFRS 17 e eventos extraordinários do período

No acumulado dos nove meses, o lucro gerencial cresceu 5,7% e alcançou R$ 6,0 bilhões

Foi uma evolução de 12,1% do resultado operacional da companhia

Crescimento compensa a retração do resultado financeiro.

"O grupo continua superando desafios inerentes ao dinamismo, competitividade e complexidade do mercado de proteção e acumulação e isso se deve à execução da estratégia da companhia, que se fundamenta em três fortes pilares como a experiência do cliente, diversificação da distribuição e modernização tecnológica, aliada à solidez do grupo empresarial e à competência do seu corpo funcional”, afirma o presidente da BB Seguridade, André Haui.

O executivo acrescenta que “neste cenário, visualizamos oportunidades para ampliar a atuação para além do canal bancário, implementando novos modelos de parcerias e expandindo negócios no segmento de pessoa jurídica (PJ). O nosso comprometimento com a entrega de valor para a sociedade e a melhor experiência para os nossos clientes continuará nos guiando em direção a esse propósito.”

Seguros: lucro líquido da operação cresce 9,3%

No acumulado até setembro de 2024, o lucro líquido da operação de seguros evoluiu 9,3%, impulsionado pela queda das despesas com sinistros e crescimento de 8,0% do prêmio ganho retido, fatores que levaram a uma redução de 3,0 p.p. da sinistralidade.

Os prêmios emitidos aumentaram 1,0% no comparativo, enquanto os prêmios retidos cresceram em velocidade superior (+7,6%)

Previdência: captação líquida continua evoluindo

Nos nove primeiros meses do ano, a captação líquida em previdência acumulou R$7,9 bilhões, montante 8,1% superior ao reportado no mesmo período do ano passado, beneficiado pelo incremento das contribuições (+4,8%) e pela redução do índice de resgates (-0,7 p.p.).

As receitas com taxa de gestão cresceram 10,2%, impulsionadas pela expansão das reservas de previdência que alcançaram o saldo de R$ 423 bilhões ao final de setembro, alta de 11,5% em 12 meses.

Capitalização: lucro líquido cresce 5,9%

O lucro líquido da operação de capitalização cresceu 5,9% no acumulado de 2024, em função da alta do resultado financeiro (+8,3%), com expansão do saldo médio de aplicações.

A arrecadação registrou aumento de 4,1%, atribuído ao maior ticket médio dos títulos. Ao longo dos primeiros nove meses deste ano, a Brasilcap distribuiu R$43,4 milhões em prêmios de sorteio.

