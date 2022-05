Assaí premia pequenos comerciantes com até R$ 14 mil. Inscreva-se

Os micro e pequenos empreendedores de alimentação de todo o Brasil têm até o dia 5 de maio para se inscrever no Prêmio Academia Assaí Bons Negócios 2022. Para participar basta trabalhar no ramo alimentício, com vendas por encomendas, em um ponto de venda fixo ou como vendedor ambulante.

São mais de R$ 800 mil reais em apoio aos pequenos comerciantes. Os contemplados podem receber até R$ 14 mil em dinheiro. Para se inscrever, basta acessar o site. Todo processo de inscrição é gratuito.

“Pequenos negócios são fundamentais para a economia do país, mas nem sempre encontram o apoio necessário para se desenvolverem. O Prêmio Academia Assaí Bons Negócios busca contribuir nessa tarefa, mostrando, ao mesmo tempo, o quanto o pequeno empreendedor é importante para a história do Assaí", afirma Sandra Vicari, diretora executiva do Instituto Assaí.

Como funciona?

Inicialmente, 500 pessoas são selecionadas em cada categoria, o que totaliza 1.500 participantes premiados. Nessa primeira etapa, 1.350 pessoas recebem R$ 300 mais um workshop online e outras 150 pessoas se classificam para a fase seguinte e já levam R$ 2 mil em dinheiro, R$ 500 em vales-compras do Assaí, uma assessoria individualizada para o desenvolvimento do seu negócio e ainda participam de uma semana de capacitação.

Na penúltima fase, 15 vencedores se classificam para uma etapa presencial, em São Paulo com todos os custos pagos e recebem, adicionalmente, mais R$ 2 mil e um celular, totalizando R$ 4 mil em dinheiro.

Por fim, serão selecionados três destaques nacionais, que receberão um aporte financeiro adicional de R$ 10 mil.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também