Rede de hortifruti adota experiência no modelo de loja digital imersiva

A rede Hortifruti Natural da Terra anuncia o lançamento de um novo e inovador canal de vendas: o Quintal Virtual. Em um ambiente imersivo, o Quintal Virtual é um jeito diferente de conectar a realidade do varejo físico ao digital. Na prática, é a expansão da experiência de compra por meio da realidade virtual e a realidade aumentada. A concepção do projeto foi realizada em parceria com a Fábrica de Startups, innovation studio.

Durante o programa, os participantes foram convidados a criar modelos de delivery, levar a experiência da compra física para o ambiente online e a venda cruzada.

“O programa que realizamos com a Hortifruti Natural da Terra foi importantíssimo para pensarmos em uma forma de atrair a atenção do consumidor e oferecer uma experiência única. Não só de compras, mas sensorial por meio da tecnologia”, declara Hector Gusmão, CEO da Fábrica de Startups.

Com isso, o ambiente modelado 3D junto à navegação em 360º começaram a ser desenvolvidos antes mesmo dos anúncios do tão comentado Metaverso.

Em um primeiro momento, a solução estará disponível para experimentação do cliente na loja no Leblon (rua Adalberto Ferreira), que servirá como base de distribuição para os moradores locais. Lá a experiência será feita com óculos de realidade virtual. Mas para acessar de casa, o cliente também poderá acessar sem óculos, usando uma URL pelo computador ou smartphone.

Ao digitar seu Cep o cliente terá acesso a um ambiente online de compras inusitado: uma grande floresta. A escolha da ambientação teve o objetivo de oferecer uma experiência de compra única e lúdica, conectada ao verde, à natureza e ao frescor. Ao clicar no item desejado o cliente visualiza o valor e a descrição, e definirá a quantidade a ser adicionada no carrinho virtual. Ao finalizar a compra, automaticamente os produtos já estarão disponíveis para o cliente levar (se ele estiver usando a solução na loja) ou para envio (se for via delivery).

Dados como tempo de permanência do cliente no espaço, número de interações, produtos vendidos e mapas de calor serão utilizados para estudar e aperfeiçoar ainda mais a experiência do usuário.

“Estamos presenciando uma verdadeira transformação digital em todos os setores da sociedade, e isso é muito positivo, uma nova forma de nos conectar ao público consumidor e inovar a experiência de compra do cliente em qualquer local, inclusive na loja física”, diz Fábio Amorim, CEO da rede Hortifruti Natural da Terra.

Atualmente, as vendas por canais digitais — site e app próprios, Whatsapp, marketplaces, Rappi e iFood — representam 16% do faturamento da empresa. Nosso objetivo é chegar de 20% a 25% das vendas por canais digitais no quarto trimestre de 2022.

“Queremos criar um lugar onde o foco seja a experiência e a conveniência do cliente. Por isso a ideia de um modelo figital — aquele que conecta o ambiente digital com o físico”, afirma Fernanda Coelho, consultora de Inovação da rede de hortifruti.

Segundo ela, um dos maiores desafios para o projeto foi conseguir desenvolver um ambiente funcional e relevante onde o cliente pudesse finalizar a compra e receber da forma mais conveniente para ele.

O conceito da plataforma reforça a essência da empresa. “Espaço reflete a missão e visão do Hortifruti Natural da Terra e torna-se um híbrido entre oferecer o frescor físico das feiras livres com a usabilidade digital dos grandes mercados”, declara Ian Reis, fundador da Ava Creative.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Como os relatórios de sustentabilidade ajudam no posicionamento

Danilo Maeda: A fome não espera sua estratégia ESG amadurecer

Empresas lançam revista gratuita sobre ESG com cases reais