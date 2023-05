Gold Medal da Americas Society vai para Rubens Ometto Silveira Mello

Por Bússola

Presidentes, diplomatas, banqueiros e ícones da literatura já tiveram o privilégio de receber a Gold Medal, a máxima honraria concedida pela Americas Society, que condecora personalidades que unem o poder de liderança e a influência positiva no desenvolvimento do seu país e das Américas. Em 2023, o reconhecimento já tem dono: o empresário brasileiro Rubens Ometto Silveira Mello.

Ometto será premiado por sua contribuição no desenvolvimento de importantes segmentos da economia brasileira. Nascido em Piracicaba, no interior de São Paulo, o empresário tem papel fundamental na consolidação da evolução da Cosan que, de uma usina de cana-de-açúcar, se transformou em uma gestora de portfólio com exposição em áreas estratégicas e fundamentais para o desenvolvimento do Brasil: energia renovável, alimentos, óleo e gás, mineração e créditos de carbono.

Os ganhadores anteriores da Gold Medal, concedida pela primeira vez em 1977, incluem grandes nomes como David Rockefeller, Miguel Alemán Velasco, César Alierta, Luis Almagro, Alejandro P. Bulgheroni, Fernando Henrique Cardoso, Gustavo A. Cisneros, Carlos Cruz-Diez, Oscar de la Renta, Jamie Dimon, Laurence D. Fink, Carlos Fuentes, Muhtar Kent, Thomas F. McLarty,William R. Rhodes, Luis Carlos Sarmiento Angulo, Roberto Egydio Setubal, Mario Vargas Llosa, Lorenzo H. Zambrano, Ernesto Zedillo, Pilar Arosemena de Alemán e Eduardo Eurnekian.

Condecorações fazem parte da biografia de Ometto. O empresário foi eleito Engenheiro do Ano em 2006 pelo Instituto de Engenharia; Empreendedor do Ano em 2010 pela revista Dinheiro; Personalidade do Ano em 2013, em Londres, pela Câmara de Comércio Brasil – Reino Unido; Homem do Ano em 2014, em Nova York, pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos; e Ferroviário do Ano pela Revista Ferroviária, em 2016.

A Gold Medal da Americas Society será entregue a Rubens Ometto em uma cerimônia especial a ser realizada no dia 13 de junho, no Cipriani 25 Broadway, localizado na parte baixa de Manhattan, em Nova York.

Americas Society

Fundada em 1965 por David Rockefeller, a Americas Society é a principal organização dedicada à educação, debate e diálogo nas Américas. Sua missão é promover a compreensão das questões políticas, sociais e econômicas contemporâneas que impactam a América Latina, o Caribe e o Canadá, e aumentar a conscientização pública e a valorização da herança cultural diversificada das Américas e da importância do relacionamento entre países do continente.

