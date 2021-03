“America first”, Europa e atletas olímpicos vencem mais pobres na guerra das vacinas

O Comitê Olímpico Internacional vai comprar da China vacinas para imunizar participantes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos previstos para Tóquio em meados deste ano. As competições eram para ter sido realizadas ano passado, foram adiadas e agora os organizadores e o COI lutam para não serem canceladas. A nova ameaça, naturalmente, vem da segunda onda da covid-19.

Faz sentido imunizar atletas de alto rendimento prestes a participar de uma competição internacional, a mais importante da agenda esportiva mundial. Mas há, é claro, dúvidas éticas envolvidas nessa decisão, dada a ainda relativa escassez de vacinas, agravada pelo fato de os Estados Unidos terem adotado no tema a política "America First". E a Europa vai na mesma linha.

Ficam para trás os países pobres e também os não tão pobres que acreditaram na "globalização benigna" e no multilateralismo, abrindo mão de capacidade industrial em setores vitais. Talvez por subestimar a força do nacionalismo nos países de onde mais vêm opiniões qualificadas sobre o "fim do nacionalismo". Uma ilusão injustificada pelo menos desde a crise de 2008-09.

*Alon Feuerwerker é analista política da FSB Comunicação

