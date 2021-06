Alelo abre 36 vagas para área de tecnologia em trabalho remoto

Por Bússola

A Alelo, bandeira especializada em benefícios, incentivos e gestão de despesas corporativas, abriu 36 vagas de emprego em home office para a área de tecnologia. Por conta da possibilidade de trabalhar de forma 100% remota e com processo seletivo totalmente online, profissionais de qualquer região do Brasil podem se candidatar. As oportunidades são para cargos de analista, cientista de dados, desenvolvedor, engenheiro, especialista, dentre outros.

Entre os requisitos buscados pela empresa estão a capacidade de trabalhar em um ambiente multifuncional, rápido e colaborativo; a autenticidade e coragem para questionar e abraçar o conflito de ideias; e a curiosidade por aprendizagem contínua. Para todas as vagas, estão incluídos benefícios como vale-refeição, vale-alimentação, auxílio farmácia, convênio médico e odontológico, auxílio creche, acesso à plataforma de saúde mental, descontos em academias de todo o país e horários flexíveis de trabalho.

"A Alelo estimula a criatividade e a autonomia e investe no aprendizado de seus colaboradores. Com a transformação digital, a empresa está aprimorando sua capacidade de escuta dos clientes, trazendo ainda mais valor na entrega de novas soluções, eficiência nos processos e evolução de tecnologias", diz Soraya Bahde, diretora de gente e transformação da Alelo. "Essa jornada tem auxiliado a companhia a se posicionar cada vez mais como uma gestora de ecossistemas, que entrega uma inteligência que conecta pessoas e negócios."

Para se candidatar, basta acessar o site da companhia.

