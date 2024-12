Afroempreendedorismo movimenta quase R$ 2 trilhões por ano no Brasil

No Brasil, o afroempreendedorismo segue tendência de crescimento com cada vez mais pessoas negras abrindo seus próprios negócios. Assim, de acordo com o Sebrae, o empreendedorismo negro movimenta quase R$ 2 trilhões por ano no país.

Em 2024, o empreendedorismo negro no Brasil mostrou avanços com o fortalecimento de iniciativas como o Movimento Black Money, que conecta afroempreendedores a recursos financeiros.

A ampliação de políticas públicas, como o Pronampe, também se mostraram efetivas, posibilitando o acesso a crédito, uma dificuldade comum a empreendedores negros.

Outro ponto de destaque se dá com redes de apoio e o aumento de eventos voltados à inovação e à troca de experiências que impulsionam a capacitação, além de promover a valorização da cultura negra como diferencial competitivo nos negócios.

Na prática, o que fazem as empresas dentro do afroempreendedorismo?

Um exemplo de iniciativas que se dedicam a promover a capacitação da população negra é a Afrocentrados Colab, uma loja colaborativa que reúne mais de 100 empreendedores(as) negros(as).

Nela, são oferecidas mentorias de empreendedorismo, marketing digital e design de produtos, capacitando seus parceiros e aumentando suas chances de sucesso.

“Nós consideramos que o empreendedorismo é uma forma de empoderar as comunidades e permitir uma ascensão e independência econômica. 2024 foi um ano positivo nesse sentido”, destaca Cynthia Paixão, fundadora da loja.

Dificuldades encontradas pelos afroempreendedores

A empreendedora reforça que mesmo com avanços, o afroempreendedorismo ainda enfrenta dificuldades, principalmente para tornar o negócio rentável. Em 2023 o Sebrae estimou que empresários negros têm rendimento médio 32% inferior ao dos brancos, número que expõe o longo caminho ainda a ser pecorrido.

Outro levantamento do Sebrae destaca que só 4,3% dos afroempreendedores ganham cinco ou mais salários mínimos e somente dois a cada dez têm seu negócio formalizado com CNPJ.

A formalização traz benefícios, como a oportunidade de vender produtos e serviços com registros fiscais e financeiros para que o relatório das apurações em determinado período seja atrativo para o banco disponibilizar crédito.

Ao longo do ano a Afrocentrados, por meio de Cynthia Paixão, realizou diversas ações voltadas para o desenvolvimento do empreendedorismo negro como o AfroDonas, evento que visa valorizar as mulheres empreendedoras e fornecer um espaço para networking e aprendizado, além da 2ª edição do Baile Black, permitindo um encontro e troca de experiências entre empreendedores parceiros da loja.

“Nossa loja é uma plataforma para que artesãos e pequenos empreendedores negros possam expor e vender seus produtos, gerando renda e fortalecendo sua identidade cultural. Nosso objetivo é possibilitar que eles tenham um crescimento bem planejado”, ressalta.

Perspectiva para o empreendedorismo negro em 2025

Paixão reforça que 2025 deve trazer novas possibilidades para o afroempreendedorismo, principalmente com uma maior adoção de ferramentas digitais, em especial o e-commerce, que segundo o “Relatório de Transformação Digital da América Latina 2024”, registrou um aumento de 16% nas vendas online em relação a 2023.

Ela ainda destaca o marketing digital, que deve continuar sendo uma estratégia fundamental para os afroempreendedores impulsionarem seus negócios.

