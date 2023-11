Negros são a maioria dos empreendedores brasileiros, mas com o menor rendimento, aponta pesquisa

Um contraste ajuda a dar imagem à desigualdade racial no país: a maioria (e mais da metade) dos empreendedores brasileiros são negros. Mas na hora de olhar para a grana e para a escolaridade, o cenário é outro. Os donos de micro e pequenas empresas pretos e pardos são os que têm o menor nível de faturamento (77,6% deles recebem até dois salários-mínimos por mês) e o menor nível de escolaridade (45,1% têm somente até o ensino fundamental).

Os dados são de uma pesquisa que acaba de ser divulgada pelo Sebrae e que apresenta um raio-X do empreendedorismo negro brasileiro. Para o levantamento, a instituição usou como base os dados da PNAD do terceiro trimestre de 2023.

O estudo revela que dos 29,3 milhões de donos de pequenos negócios do país, formalizados ou não, cerca de 15,2 milhões se autodeclaram preto e pardos, ou seja, 51,8%. Brancos são 13,7 milhões (46,8%). Já 418.000 (1,4%) pertencem a outras raças, como amarela e indígena.

Apesar de estarem na frente na quantidade, o nível de faturamento demonstra que há ainda desafios estruturais para fazer com que esses empreendedores cresçam financeiramente. Mais de três quartos dos donos de negócios autodeclarados negros recebem até dois salários-minímos por mês. Já brancos, esse índice cai para 56,8%. Na outra ponta, apenas 4,3% dos empreendedores pretos têm um rendimento maior ou igual a cinco salários-mínimos. Na mesma faixa de rendimento estão 13,5% brancos e 16,9% de outras raças.

Outro dado que ajuda a mostrar essa dificuldade é o grau de escolaridade dos empreendedores. De todos donos de negócios negros, 45,1% estudaram somente até o ensino fundamental e apenas 13,2% chegaram ao ensino superior. Dos empreendedores brancos, 32% fazem ou fizeram graduação.

Em que os empreendedores negros trabalham

O levantamento também mostra que falta diversidade no tipo de negócio tocado por esses empreendedores. As 10 principais atividades representam 78% do universo de empresários. A maioria está no comércio, seguida pela agricultura e construção e incorporação de edifícios.

Comércio, exceto de veículos automotores: 17% Agricultura, pecuária, caça e serviços relacionados: 12% Construção e incorporação de veículos: 11% Outras atividades de serviços pessoais: 9% Alimentação: 8% Transporte, armazenagem e correio: 7% Serviços especializados para construção: 5% Comércio e reparação de veículos automotores: 4% Confecção de artigos do vestuário e acessórios: 3% Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria: 2%

Para o presidente do Sebrae, Décio Lima, é preciso investir cada vez mais em ações de inclusão e de resgate da maior parcela empreendedora do país para ajudar a mudar a realidade delineada pelo estudo. “Ao apoiar negócios comandados por pessoas negras, estamos criando oportunidades e construindo um futuro mais inclusivo”, afirma.

Onde os empreendedores estão

Abrindo o mapa do Brasil, é possível ver que o Norte tem a maior proporção de empresários que se autodeclaram pretos e pardos, seguido do Nordeste. O mapa acompanha, em parte, a porcentagem da distribuição racial do próprio país. No Norte, quase 85% das pessoas se autodeclaram pretas ou pardas - e quase 80% dos empresários dessa região se consideram negros.

Raio X do empreendedorismo negro

Veja alguns destaques da pesquisa: