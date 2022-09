5G: para Muca Muriçoca, 5G vai democratizar acesso aos games

Para o influenciador Murilo Cervi, conhecido como Muca Muriçoca, a chegada do 5G vai democratizar o acesso aos games e às redes sociais. O youtuber participou hoje do seminário 5G.BR, em Natal, promovido pelo Ministério das Comunicações. Durante o evento, ele e Willian Rodrigues, o Gordox, interagiram com o plateia, formada principalmente por jovens, e se enfrentaram em partidas de LOL (League of Legends) e Free Fire. Em entrevista à Bússola, ele falou sobre como a quinta geração de internet móvel impacta seu trabalho.

Bússola: Ser um youtuber é uma profissão e também um negócio que depende de internet. Como a chegada do 5G impacta o seu trabalho hoje e no futuro?

Murilo Cervi: Hoje, dependemos da internet para upar no YouTube e outras redes sociais. Nos modelos atuais no Instagram e no TikTok usamos muito o celular. O 4G já ajuda bastante, mas, com o 5G, vamos conseguir usar de forma muito mais rápida. E vai aumentar o consumo da internet. São mais pessoas que vão poder consumir o nosso trabalho.

O que você vislumbra de futuro com o 5G?

Vejo mais pessoas com acesso à internet. A gente acha que não, mas ainda tem gente sem acesso. Vai ter mais acesso à informação.

Nos games, vai ter mais integração com a galera. O Free Fire, que foi um estouro, mudou a vida de muitas pessoas. Antes, para jogar jogos legais, você precisava de um computador potente, que custa de R$ 3 mil a R$ 30 mil. Com o 5G vai poder jogar no celular.

Games e influência são duas indústrias milionárias. E você transita entre esses dois ambientes. Quais são as oportunidades de negócio que surgem nesses dois mercados com a chegada das tecnologias imersivas?

Para mim, que mexo mais com YouTube, acredito que, com mais pessoas acessando, novas oportunidades surgem na publicidade.

E também traz facilidade. Numa conexão ruim, a gente não consegue subir stories, subir vídeo. Agora a gente vai conseguir fazer lives, fazer stream. Podemos pensar em fazer uma live em qualquer lugar do Brasil.

Muca Muriçoca (Murilo Cervi) – É o criador do canal do Muca TV no YouTube, que tem como foco participar de eventos nerds, de cosplay e games. Além do seu canal no YouTube, possui um site com mais conteúdo humorístico também chamado Muca Muriçoca. No Instagram, tem mais de 2 milhões de seguidores.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também 5G: Óculos de realidade mista vão linkar mundo virtual com a realidade

Para Youtubers, 5G revoluciona geração que verá vida e morte do videogame

5G: Jogos competitivos ganham de ponta a ponta com tecnologia