5G: Jogos competitivos ganham de ponta a ponta com tecnologia

Fim dos apagões de internet, mais velocidade na entrega por parte da rede, mais facilidade para envio e recebimento de arquivos e desenvolvimento de conteúdo. O 5G vai mudar o cenário para quem joga profissionalmente no Brasil. Essa é a opinião de Vinicius Prado, presidente da Max Arena, a maior arena fixa de esports do Brasil.

Em entrevista à Bússola, ele falou sobre como a chegada da nova geração de internet móvel pode impulsionar esse cenário, sobre o CS:Go Major em novembro e sobre as oportunidades que chegam com o 5G.

Esses e outros temas vão ser debatidos no Seminário 5G.BR, que acontece em Natal (RN), no dia 15 de setembro, no Hotel Holiday Inn. Durante o evento será discutida a relação entre o 5G, os games e as profissões do futuro, incluindo a abertura de vagas no mercado de trabalho em diversos setores de tecnologia, como o desenvolvimento de games, o metaverso e os NFTs, entre outros ambientes. O evento é promovido pelo Ministério das Comunicações.

Bússola: A audiência dos esportes no Brasil é uma das maiores do planeta, atrás apenas de China e EUA, e o país tem um número cada vez maior de times profissionais e atletas reconhecidos mundialmente. Em que medida a chegada do 5G pode impulsionar ainda mais esse cenário?

Vinicius Prado: Com a chegada do 5G, jogar será ainda mais estável, principalmente para jogadores competitivos de celular, permitindo e facilitando a participação de muitos jogadores para quem muitas vezes a internet fixa não chega em alta velocidade em suas casas.

Equipes, jogadores, organizações conseguem trabalhar com maior velocidade e estabilidade em todo o seu processo dentro de jogo.

Bússola: Esse é um negócio bilionário. E o Brasil também é um dos maiores mercados do mundo, com oportunidades que podem movimentar, além da própria indústria de games, outros setores associados, de alimentos a serviços. Que setores têm aproveitado melhor as oportunidades oferecidas pelos games e pelos gamers?

Vinicius Prado: Setores de tecnologia no geral serão muito beneficiados com o 5G, com a latência muito mais baixa. Isso proporciona muito mais estabilidade na entrega de velocidade, com a vinda do metaverso (universo em realidade virtual) também teremos ainda mais possibilidades.

Para usuários comuns, também teremos um grande avanço, para entrega de conteúdo em streaming, assistir filmes, ouvir música e até resolver aqueles "apagões" de internet que temos com o 4G.

Este ano, em novembro, o Brasil vai sediar pela primeira vez o CS:Go Major, uma espécie de Copa Mundo entre jogadores de Counter-Strike: Global Offensive, um jogo competitivo de tiro, em que o Brasil tem um time muito forte. Os ingressos se esgotaram em uma hora. O quanto a indústria de comunicação e marketing está atenta a esse tipo de movimento?

Vinicius Prado: CS:GO é um sucesso entre os brasileiros com certeza absoluta, entre outros jogos que estão nos celulares ou nos computadores de todos, ter um campeonato deste tamanho aqui no Brasil é com certeza um sinal que o mundo está de olho em nós.

E com certeza, estamos com os olhos bem abertos para isso. Saber que além da habilidade, nossa torcida faz um show incrível. Não apenas comunicação e marketing precisam ficar de olho, mas toda a indústria de comunicação também.

Bússola: A tecnologia avançou, o processamento de dados aumentou, a capacidade de entrega gráfica tem trazido muita realidade para os jogos e agora o 5G oferece latência baixa, velocidade altíssima e estabilidade de conexão. O que podemos esperar no desenvolvimento de jogos com todos esses recursos à disposição?

Vinicius Prado: Com certeza podemos esperar ainda mais velocidade na entrega por parte da rede, mais facilidade para envio e recebimento de arquivos e desenvolvimento de conteúdo. Influenciadores, youtubers e digital influencers são apenas exemplos de como o 5G dará ainda mais facilidade para trabalhar.

