5G: Para Gordox, velocidade vai favorecer conteúdo em tempo real

"Pra gente que trabalha com game e produz conteúdo, precisamos de velocidade boa para trabalhar no celular, e o 5G vai permitir subir o material e, claro, jogar também." Assim, o apresentador, narrador de games e streamer, Willian Rodrigues, o Gordox, resume as vantagens da chegada do 5G ao Brasil. "Quanto mais velocidade, melhor", diz.

O youtuber participou hoje do seminário 5G.BR, em Natal, promovido pelo Ministério das Comunicações. Durante o evento, ele e Murilo Cervi, o Muca Muriçoca, interagiram com o plateia, formada principalmente por jovens, e se enfrentaram em partidas de LOL (League of Legends) e Free Fire.

Gordox também falou sobre a democratização de acesso que a quinta geração de internet móvel vai trazer. "Tem muita gente que pode ser um jogador de esports e não sabe que é. A molecada vai poder jogar de igual para igual com o 5G estando no nordeste ou em São Paulo."

Segundo ele, a velocidade também vai ajudar a produzir conteúdo remotamente, em real time. "Se você vai fazer stream, hoje, tem que fazer de casa no computador. Agora, você vai poder fazer remoto. Vai poder fazer vlog em stream. E quem vai receber vai poder assistir."

