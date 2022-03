Como escolher o plano de previdência privada ideal para você

Muitas pessoas já perceberam que não poderão contar apenas com a renda paga pelo governo como aposentadoria, especialmente porque a população está envelhecendo e há cada vez menos trabalhadores formais ativos contribuindo para pagar o benefício de quem está aposentado hoje.

Além disso, economistas já alertam que as novas regras não serão suficientes para equilibrar as contas do governo e reduzir o rombo da previdência, o que deve levar a uma nova reforma em alguns anos.

A previdência privada é conhecida como uma opção de aposentadoria que não possui vínculo com o sistema do INSS. Em muitos casos, esta previdência acaba funcionando como um complemento da previdência pública. Nesse caso, ela pode ser útil para situações em que o teto do INSS não é compatível com seu custo de vida, por exemplo.

Apesar da previdência privada ser, na maioria dos casos, voltada para a aposentadoria, ela também pode ser usada com outros objetivos como:

sucessão patrimonial;

metas de longo prazo (como pagar estudos dos filhos ou comprar um imóvel);

a realização de uma viagem ou intercâmbio;

É possível encontrar no mercado várias opções de previdência privada para avaliar qual a melhor alternativa de acordo com seus objetivos e suas projeções futuras.

Como funciona a previdência privada

Basicamente, funciona da seguinte forma: você contrata um plano de previdência privada em um banco, e o recurso será aplicado em um fundo de previdência. Cada plano de previdência possui um responsável por gerir a carteira de investimento. Então, esse gestor escolhe os ativos a ser comprados ou vendidos, ajudando a melhorar os rendimentos do investimento.

Antes de escolher a sua previdência privada, é de extrema importância que seja feita uma avaliação sobre seu potencial. Apenas com esta análise você conseguirá escolher o plano que melhor se adequa às suas necessidades. O BTG Pactual disponibiliza um simulador de previdência no site. Acesse aqui.

Além disso, o banco de investimentos também oferece diversas vantagens para quem quer contratar um plano de previdência. Confira a seguir:

Tributação Flexível: nos planos oferecidos pelo BTG Pactual é possível escolher a melhor forma de tributação para cada caso, optando pela tabela progressiva ou regressiva.

Não possui a incidência de come-cotas: não existe a antecipação semestral de Imposto de Renda, que é pago apenas no momento do resgate desse tipo de alocação.

Portabilidade gratuita e imediata: caso o investidor esteja insatisfeito com o rendimento do fundo ou as taxas cobradas, ou mesmo quiser migrar para um fundo mais em linha a seu perfil e objetivos, pode pedir a portabilidade do plano de outro banco e migrar os recursos para outro fundo de previdência sem pedir o resgate. A mudança é totalmente gratuita e no BTG pode ser feita via autoatendimento no aplicativo.

Liquidez: na previdência privada o dinheiro investido não fica preso, a solicitação de saque pode ser feita quando o contribuinte desejar, após passar o período de carência, que normalmente é de 60 dias entre um resgate e outro.

Investimento para todos os perfis de investidor: o banco oferece uma grade completa de fundos, que atendem desde o investidor mais conservador até os investidores moderados e sofisticados. Há fundos com até 100% de renda variável, fundos de inflação, multimercados e de exposição no exterior. Além disso, todos os fundos de previdência do BTG podem ser acessados a partir de mil reais.

Estrutura Multifundos: O cliente BTG pode ter vários fundos abaixo de um único número de certificado, possibilitando a compensação de ganhos no caso do VGBL e perdas em resgates, além de oferecer a migração entre fundos de um mesmo certificado sem gerar carência.

Quais são os tipos de previdência privada

Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL)

Normalmente, a previdência privada PGBL é escolhida pela pessoa que faz a declaração do imposto de renda completa e contribui regularmente para a previdência social.

O investimento em previdência privada possui bons resultados tributários em situações em que o dinheiro fica aplicado por muito tempo. Por isso, o PGBL é indicado para as pessoas que estão planejando aposentadoria ou estão construindo uma poupança para os filhos pequenos.

Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL)

O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) funciona como um seguro de vida que também possui cobertura por sobrevivência. Esta modalidade de previdência é indicada para as pessoas que fazem a declaração simplificada do imposto de renda, ou desejam investir mais do que 12% da renda bruta anual tributável.

