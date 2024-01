Vítimas das chuvas no RJ morreram por afogamento, soterramento e descarga elétrica

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou na manhã deste domingo a morte de quatro pessoas em decorrência das fortes chuvas que atingem o estado desde a madrugada.

Segundo a corporação, um homem morreu ao receber uma descarga elétrica em São João de Meriti, na região metropolitana. Outra vítima, também um homem que não teve a identidade divulgada, morreu soterrado por um deslizamento de terra em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte. Seu corpo foi encontrado com o auxílio de cães farejadores.

Duas mulheres morreram por afogamento, segundo o Corpo de Bombeiros, uma na Rua Maturá Acari, no Irajá, e outra na Rua General Rondon, em Nova Iguaçu.

Mais cedo, os bombeiros também divulgaram que havia uma pessoa desaparecida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

A Avenida Brasil está interditada, e o subsolo do Hospital Ronaldo Gazolla, em Acari, está alagado. Já o metrô funciona parcialmente na Linha 2, por conta do transbordamento do Rio Acari.

O Centro de Operações da prefeitura informa que o município entrou no estágio 4 (quarto nível numa escala de 5) às 02h45, devido aos elevados pluviométricos acumulados em 24 horas. Além disso, diversas ocorrências estão em andamento e provocam impactos na rotina da cidade, principalmente na Zona Norte.

Em suas redes sociais no início da manhã, o prefeito Eduardo Paes (PSD) pediu que as pessoas evitem passar pela Avenida Brasil e que a prefeitura tentava restabelecer a energia no Hospital Ronaldo Gazolla. Segundo o monitoramento do município, algumas regiões da cidade registraram acumulados de chuva acima dos 200 mm nas últimas 24 horas.

O governador Cláudio Castro (PL) disse, por meio do X, que conversou com prefeitos das áreas mais atingidas, como na Baixada Fluminense e São Gonçalo. Ele determinou reforço nas emergências de hospitais, assim como informou sobre envio de maquinário para limpar ruas.