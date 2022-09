Veja a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira, 8 de setembro

Os candidatos à Presidência da República nas eleições de 2022 estarão em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal nesta quinta-feira, 8. Veja, por ordem alfabética, os compromissos dos quatro presidenciáveis que estão na frente na disputa, de acordo com as últimas pesquisas eleitorais:

Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, tem caminhada no mercado com Ciro, Elvis e Aldo, em São José do Rio Preto (SP).

Endereço: Mercado Municipal (Rua Antônio de Godoy, 3048 - Centro)

Às 20h45, participa da Live Ciro TV (online), em São Paulo (SP).

Jair Bolsonaro (PL):

Atividades de campanha em Brasília (DF).

Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

Às 17h, participa do ato Todos Juntos pelo Rio, em Nova Iguaçu (RJ).

Endereço: Via Light (na altura da Av. Plínio Casado)

Simone Tebet (MDB):

Às 9h30, tem reunião com lideranças políticas e caminhada no Comércio, em Dourados (MS).

Endereço: Associação Comercial. Rua Joaquim Teixeira Alves, 1480 – Jd. América

Às 15h30, visita a Maternidade Gota de Leite, em Araraquara (SP).

Endereço: Rua Carlos Gomes, 610

Às 16h30, participa de caminhada no Comércio, em Araraquara (SP).

Endereço: Concentração Praça da Igreja Santa Cruz / Caminhada pelo comércio rua 2 / Café na Ka Suco

(As informações podem ser atualizadas ao longo do dia)

