Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta quinta, 13

Esta é a agenda desta quinta-feira, 13, dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. Candidatos terão agenda no Nordeste e no Sudeste. O segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL)

Às 10h, tem evento de campanha em Recife e, às 19h, tem encontro com influenciadores em São Paulo.

Lula (PT)

Às 10h, participa de caminhada em Aracaju e, às 15h30, participa de caminhada em Maceió.

Fique por dentro de tudo sobre as Eleições 2022 e os resultados das pesquisas eleitorais. Clique aqui e receba gratuitamente a newsletter EXAME Desperta.