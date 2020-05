Toffoli pode se juntar a Alcolumbre na lista de autoridades infectadas

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pode ser mais uma vítima de uma longa lista de autoriedades infectadas pelo coronavírus. O ministro está internado com sintomas de Covid-19.

Já testaram positivo para Covid-19 o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro-chefe do Gabinete da Segurança Institucional da Presidência da República, general da reserva Augusto Heleno.

Tanto Albuquerque e Heleno fizeram parte da comitiva do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos no início de março. Ao todo, 25 pessoas voltaram da viagem com a infecção. O presidente chegou a realizar três testes para o novo coronavírus, mas todos deram resultado negativo.

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzen, também testou positivo para Covid-19 no final de abril.

Diversas autoridades estrangeiras também foram infectadas, entre elas, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e o príncipe Charles.

No mundo, 5,3 milhões de pessoas já foram infectadas e 343 mil morreram por causa da Covid-19.