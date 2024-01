Tanque da Refinaria Abreu e Lima explode e deixa trabalhadores feridos

Na quinta-feira, 25, um tanque da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), localizada em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco, explodiu e pegou fogo. Conforme relatos do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo e Gás Natural (Sindipetro-PE/PB), quatro trabalhadores ficaram feridos.

O Sindipetro destacou que o tanque estava em manutenção. Os feridos foram encaminhados aos hospitais Dom Helder Câmara e Hapvida, ambos localizados no Cabo de Santo Agostinho, assim como ao Hospital da Restauração, no Centro do Recife. Devido ao incêndio, os trabalhadores sofreram queimaduras de primeiro e segundo graus, além de escoriações.

À EXAME, a Petrobras enviou a seguinte nota: "A RNEST informa a ocorrência de um acidente durante a manutenção de tanque de petróleo na Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, em Pernambuco, na tarde desta quinta-feira (25/01), ocasionada por um fagulhamento seguido de chama, rapidamente controlada. Quatro trabalhadores feridos foram prontamente atendidos na unidade e encaminhados para avaliação médica externa. As equipes internas da refinaria foram acionadas e atuaram para controle da ocorrência. As causas serão investigadas e as unidades de produção da Refinaria operam normalmente, sem outros impactos".

