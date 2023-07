Seguro Desemprego 2023: como saber se tenho direito, qual valor e como pedir

O Seguro-Desemprego é um benefício oferecido pelo governo federal aos trabalhadores que foram demitidos sem justa causa e estão em situação de desemprego. O programa tem como objetivo proporcionar uma renda temporária para auxiliar esses trabalhadores em um momento de transição entre empregos. Se você foi demitido e deseja tirar todas as suas dúvidas sobre o Seguro-Desemprego em 2023.

Qual o teto do Seguro Desemprego 2023?

O teto do Seguro-Desemprego é o valor máximo que um trabalhador pode receber durante o período de concessão do benefício. Em 2023, o teto do Seguro-Desemprego é estabelecido segundo o salário mínimo vigente no país. Vale destacar que esse valor é atualizado anualmente, portanto, é importante verificar a legislação atualizada para saber o valor exato.

Como é o cálculo do Seguro Desemprego 2023?

O cálculo do Seguro-Desemprego leva em consideração a média dos salários recebidos nos últimos meses trabalhados. Para chegar ao valor do benefício, é necessário seguir os seguintes passos:

Some os salários dos últimos meses trabalhados (normalmente os três últimos salários); Divida esse valor total pela quantidade de meses considerados; Encontre a faixa salarial correspondente na tabela de cálculo do Seguro-Desemprego; O valor do benefício será o correspondente à faixa salarial encontrada na tabela.

Qual o valor do Seguro Desemprego 2023?

O valor do Seguro-Desemprego em 2023 pode variar de acordo com a média salarial dos meses trabalhados. A tabela do Seguro-Desemprego estabelece diferentes faixas salariais e os valores do benefício correspondentes a cada faixa. Segundo o governo federal, o valor mínimo do benefício é equivalente a 1 salário mínimo vigente no período do pedido, enquanto o valor máximo corresponde a 2 salários mínimos.

Tabela do Seguro Desemprego 2023

Segundo o governo federal, a tabela do Seguro-Desemprego em 2023 é a seguinte:

É importante lembrar que o valor do Seguro-Desemprego pode variar de acordo com a faixa salarial em que o trabalhador se enquadra, sendo essencial realizar o cálculo de acordo com os salários recebidos durante os últimos meses de trabalho.

Como solicitar o Seguro Desemprego em 2023

Para solicitar o Seguro-Desemprego em 2023, é necessário seguir alguns procedimentos estabelecidos pelo governo federal. O pedido só pode ser feito a partir do 7º dia contado da data da demissão e dentro de até 120 dias. O trabalhador pode realizar o pedido pelos seguintes canais:

Acesse o portal gov.br por meio do seu navegador de internet, clique no menu, vá em "serviços", selecione "TRABALHO, EMPREGO e PREVIDÊNCIA", escolha a opção "Mercado de Trabalho" e, em seguida, "Benefícios". Clique em “Solicitar o Seguro-Desemprego” e siga as instruções para efetuar o pedido.

Aplicativo SINE-Fácil: Se preferir, você pode utilizar o aplicativo SINE-Fácil, disponível para Android e iOS. Basta acessar a opção "Seguro-Desemprego", selecionar "Consultar Seguro-Desemprego", acessar o seu requerimento e clicar em "Solicitar Recurso".

Presencial: Caso não tenha acesso à internet ou prefira o atendimento presencial, você pode comparecer a uma das unidades das Superintendências Regionais do Trabalho. É importante agendar o atendimento pela central 158.

Prazo para solicitar a revisão do Seguro-Desemprego

Se após realizar o pedido do Seguro-Desemprego você perceber que as parcelas não foram liberadas ou identificar alguma divergência de dados, é possível solicitar a revisão do benefício. O prazo para fazer essa solicitação é de até dois anos contados da data de demissão.

Solicitação de revisão do Seguro-Desemprego pelo Portal Gov.br

Para solicitar a revisão do Seguro-Desemprego pelo portal gov.br, é necessário seguir os passos abaixo:

1. Acesse a página do serviço no portal gov.br;

2. Caso ainda não tenha, crie sua conta de acesso única;

3. Escolha a opção “Solicitar Revisão do Seguro-Desemprego”;

4. Informe o número do seu Requerimento de Seguro-Desemprego, que é um número de dez dígitos registrado no alto do formulário entregue pelo empregador após a demissão sem justa causa;

5. Confirme seus dados e siga os passos indicados para solicitar a revisão.

Anexando documentos na revisão do Seguro-Desemprego pelo portal Gov.br

Ao solicitar a revisão do Seguro-Desemprego pelo portal gov.br, você tem a possibilidade de anexar documentos que justifiquem o seu pedido de reanálise. Os documentos devem ser enviados em arquivos de imagem com extensão “JPG”, “PNG” ou “PDF”, respeitando o tamanho máximo de 1 MB por arquivo e o limite total de 10 MB para todos os documentos anexados.

Recebimento das parcelas do Seguro-Desemprego

As parcelas do Seguro-Desemprego são liberadas seguindo uma ordem de prioridade de recebimento. Veja abaixo a sequência estabelecida pelo governo federal: