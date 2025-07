'Se ele estiver trucando, vai tomar um seis', diz Lula sobre tarifa de Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o americano Donald Trump e afirmou que o republicano não pretende conversar com o Brasil para negociar as tarifas de 50% contra produtos nacionais.

"Ele não quer conversa. Se quisesse uma conversa pegava o telefone e me ligava. Eu não sou mineiro, mas sou bom de truco. Se ele tiver trucando, ele vai tomar um 6", declarou Lula nesta quinta-feira, 24.

O presidente participa de um evento no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, que faz parte do I Encontro Regional de Educação Escolar Quilombola do Sudeste, que reúne ações interministeriais nas áreas de educação, igualdade racial, direitos humanos e povos indígenas.

O presidente Donald Trump anunciou, no começo deste mês, a imposição de uma tarifa de 50% sobre produtos importados do Brasil, com início marcado para 1º de agosto. A decisão foi divulgada por meio de uma carta aberta enviada ao presidente Lula.

No documento compartilhado em suas redes sociais, Trump explicou a medida, afirmando que ela “em parte se deve aos ataques insidiosos do Brasil contra as eleições livres e os direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos.”

*Em atualização.