São Paulo prevê vacinar pessoas entre 45 e 54 anos em agosto

O governo de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 26, que planeja iniciar em agosto a vacinação contra a covid-19 das pessoas de 45 a 54 anos.

“No período de 2 a 16 de agosto, serão vacinadas as pessoas entre 50 e 54 anos. E, a partir do dia 17 de agosto, começaremos a vacinação das pessoas entre 45 e 49 anos, um público total de 3,6 milhões de pessoas”, disse o governador João Doria (PSDB).

O governo disse que a projeção foi realizada com base no calendário de entrega de vacinas feito pelo Ministério da Saúde e depende, portanto, do cumprimento pelo governo federal. "Lembrando que estamos dizendo que precisamos de mais doses e o cumprimento do calendário do ministério tem de ser cumprido", disse Regiane de Paula, coordenadora de imunização.

O governo estadual também anunciou que a vacinação de trabalhadores de transporte aéreo começa nesta sexta-feira, 28, com a imunização nos aeroportos de Congonhas, Cumbica e Viracopos.

Os portuários serão vacinados a partir da próxima terça-feira. A expectativa é atender 40.000 profissionais das duas categorias.

Regiane de Paula, ressaltou que a Secretaria de Estado da Saúde já solicitou ao Ministério da Saúde mais doses de vacinas para completar a imunização deste novo público-alvo.

Conforme o governo do estado, 10,8 milhões de indivíduos receberam pelo menos uma dose de imunizante contra a covid-19.