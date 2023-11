São Paulo pode bater recorde do dia mais quente da história nesta quinta-feira; veja previsão

A onda de calor que atinge a maior parte do país desde a semana passada pode acarretar na possibilidade de São Paulo bater o recorde histórico do dia mais quente. A temperatura máxima da história das medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, desde 1943, ocorreu em 17 de outubro de 2014, quando os termômetros marcaram 37,8ºC.

A previsão para esta quinta-feira é que a temperatura atinja os 38°C na capital paulista, por volta das 15h. Além disso, a umidade do ar deve cair, chegando a 15%. Mas logo subirá com a chuva, há possibilidade de pancadas isoladas no fim da tarde. Segundo o Inmet, a partir de sexta-feira, a previsão é de chuvas em áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e triângulo mineiro.

Na última segunda-feira, a cidade de São Paulo o dia mais quente do ano, segundo o Inmet. A temperatura máxima foi de 37,7°C, a maior para um mês de novembro e a segunda maior registrada pelo Inmet em São Paulo nesses 80 anos. A temperatura oficial da capital, para o Inmet, é medida na estação convencional do mirante de Santana, na zona norte.

Por que está tão calor?

A onda de calor é resultado de um sistema de alta pressão atmosférica que se estende por todo o centro da América do Sul, uma bolha quente, que esquenta o ar por compressão e não permite a formação de nuvens de chuva. É um fenômeno continental. Argentina, Bolívia e Paraguai têm sido duramente atingidos e os paraguaios enfrentam temperaturas acima dos 44 graus Celsius.

Os fortes ventos associados à alta pressão também causam problemas. A queda de braço entre a alta pressão que não deixa as nuvens se formarem e o calor, que tende a gerar tempestades, pode gerar rajadas extremamente poderosas.