A ex-vice-governadora do Mato Grosso do Sul, Rose Modesto (União), tem 48,7% das intenções de voto na disputa pela prefeitura de Campo Grande, enquanto a atual prefeita, Adriane Lopes (PP), aparece com 47,7%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta segunda-feira, 14.

De acordo com a margem de erro de três pontos percentuais, as candidatas estão tecnicamente empatadas.

Os eleitores que afirmam votar branco ou nulo somam 1,2%, e 0,9% dizem que não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa foi registrada no TSE como MS-03803/2024 e realizou 1.200 entrevistas entre os dias 8 e 13 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa para prefeito de Campo Grande

Rose Modesto (União) : 48,7%

: 48,7% Adriane Lopes (PP) : 47,7%

: 47,7% Não sei : 1%

: 1% Voto branco/nulo: 2,6%

Pesquisa de votos válidos de Campo Grande