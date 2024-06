Rodoviária de Porto Alegre reabre depois de um mês sem funcionar

A rodoviária de Porto Alegre (RS) reabriu nesta sexta-feira, 7, depois de ficar fechada por um mês em razão das chuvas que alagaram o estado. O primeiro ônibus partiu às 7h, com destino a Capão da Canoa, cidade do litoral norte. Com a retomada das operações, 52 linhas intermunicipais voltam a operar no local.

Por enquanto, estão acontecendo somente viagens dentro do estado gaúcho. As linhas com destino a outros estados do país devem voltar ao terminal rodoviário no próximo dia 13 de junho. Até lá, elas continuam saindo da cidade de Osório.

Como chegar

O acesso à rodoviária ocorre pela entrada do pórtico dos táxis, no Largo Vespasiano Júlio Veppo, no Centro de Porto Alegre. Os demais acessos seguirão fechados por questão de segurança.

Viagens suspensas

A rodoviária de Porto Alegre parou de funcionar no dia 4 de maio depois de ficar alaga pelo aumento do nível do lago Guaíba.