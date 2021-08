A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 28, que a partir da próxima segunda-feira, 2, será retomado o rodízio de veículos no centro expandido da capital. A medida estava suspensa desde o dia 22 de março.

Com a retomada, o rodízio de veículos leves volta a ser válido nos horários de pico, entre as 7h e as 10h e das 17h às 20h nos dias de semana.

Não poderão circular, nas regiões e horários estabelecidos pelo rodízio, os veículos automotores, inclusive caminhões, com os seguintes finais de placas:

Segundas-feiras: dígitos finais 1 e 2;

Terças-feiras: dígitos finais 3 e 4;

Quartas-feiras: dígitos finais 5 e 6;

Quintas-feiras: dígitos finais 7 e 8;

Sextas-feiras: dígitos finais 9 e 0.