Represa Billings fica verde e milhares de peixes aparecem mortos em SP

A Represa Billings, um dos maiores e mais importantes reservatórios de água da Região Metropolitana de São Paulo, está com águas verdes e milhares de peixes apareceram mortos. Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), da Cetesb, agência ambiental de São Paulo, e da Sabesp, empresa de abastecimento de água, fizeram vistoria na manhã desta quarta-feira, 11. A limpeza deve ser concluída ainda hoje.

Em nota, a Secretaria informou que técnicos da Cetesb realizaram nova coleta para avaliar a qualidade da água. A causa mais provável da cor esverdeada, assim como ocorre no Rio Pinheiros, é a proliferação de algas, causada pela baixa vazão de água e excesso de esgoto. Com tempo seco e a estiagem, boa parte dos cursos d'água sofrem com a proliferação de micro-organismos.

A Sabesp afirma que a captação no Rio Grande, braço separado do corpo da represa, permanece inalterada e está garantida a potabilidade da água fornecida.

A Billings faz limite com a bacia da represa de Guarapiranga e com a Serra do Mar, no ABC paulista. Parte dela pode ser avistada da Rodovia Anchieta.