Quem é Tarciana Medeiros, próxima presidente do Banco do Brasil

Escolhida nesta sexta-feira para chefiar o Banco do Brasil, Tarciana Paula Gomes Medeiros é funcionária de carreira da instituição financeira há 22 anos. Atualmente, atua como executiva na diretoria de clientes da instituição financeira.

A indicação representa uma ascensão meteórica na carreira do banco. Ao ser alçada ao posto de presidente, ela pulou o cargo de diretoria e vice-presidente. Mas ela representa também a causa das mulheres no banco, dominado por homens até então.

Quem é Tarciana Medeiros?

Tarciana Medeiros é nordestina, negra e defensora das causas LGBT. Será a primeira mulher a presidir o banco em dois séculos de história da instituição.

Ela é formada em administração de empresas, com pós-graduação em marketing, liderança e gestão. Antes de ingressar no BB, foi feirante e professora.

Numa rede social para relações profissionais, ela afirma que foi reconhecida pelo desempenho em vendas.

"Além das estratégias para distribuição do crédito, considero como sucesso as estratégias de indução para vendas de produtos de seguridade que, em 2013, me levaram ao cargo de superintendente comercial na BB Seguridade", escreveu.

