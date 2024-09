Qualidade do ar em São Paulo deve piorar antes da chegada de frente fria

A qualidade do ar em São Paulo deve continuar se deteriorando, com previsão de piora até a chegada de uma frente fria no início da próxima semana.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a fumaça das queimadas, combinada com as condições de clima seco e ausência de chuvas, contribui para o acúmulo de poluentes na atmosfera. "A situação pode se agravar nos próximos dias, com elevação das partículas em suspensão", alerta a MetSul.

Por que pode ocorrer uma piora? Segundo a empresa de meteorologia, o quadro pré-frontal, ou seja, que precede a chegada do sistema frontal, traz correntes de vento que favorecem a chegada de mais fumaça para o território paulista.

"Normalmente, antes da chegada de uma frente fria, que se prevê entre amanhã e a segunda-feira com chuva no território paulista, não apenas há uma elevação maior da temperatura como um aumento da concentração de poluentes atmosféricos sob ar seco", diz a Metsul.

Com isso, o corredor de fumaça mais densa que avança pelo interior da América do Sul, e que nos últimos dias estava entre o Norte, o Centro-Oeste e o Sul do Brasil, avança mais no sentido do estado de São Paulo, com piora adicional da qualidade do ar.

Além disso, há um grande número de queimadas ocorrendo no próprio estado de São Paulo. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostrou que, somente na sexta-feira, foram registrados 252 focos de calor no território paulista.

Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco

Incêndio em São Carlos na sexta-feira, 23

É a maior quantidade de incêndios num mês desde o início da série histórica, em 1998

Governo do Estado de São Paulo vai destinar R$ 10 milhões para combate aos incêndios

Bombeiros tentam apagar o fogo em São Carlos (SP)

Nesta sexta-feira, São Paulo registrou 1.886 focos de incêndios

Estado de São Paulo representou 38% de todas as queimadas do país em agosto

Foco de incêndio próximo a rodovia presidente Castelo Branco

Piora da qualidade do ar no início do sábado

Nas primeiras horas deste sábado, a qualidade do ar já atingiu níveis muito ruins na Grande São Paulo e no interior do estado. Segundo a Cetesb, em Osasco e em várias estações na capital paulista, os índices já superavam 140, sinalizando uma piora significativa na poluição atmosférica.

As autoridades recomendam medidas preventivas , como o uso de umidificadores para ajudar as vias respiratórias. Para quem não tem umidificadores, bacias de água e toalhas molhadas também podem ser úteis. O uso de máscaras ao sair de casa é indicado, assim como evitar a prática de exercícios ao ar livre.

Melhora a partir de domingo

A frente fria prevista entre domingo e segunda-feira deve trazer chuvas, que ajudarão a reduzir os níveis de poluição.

Contudo, este cenário de alta concentração de fumaça evidencia o impacto das queimadas no estado e a necessidade de medidas urgentes para combater esses focos de incêndio. Setembro já é considerado um dos meses com maior incidência de focos de calor na história recente, e as expectativas são de que este seja o pior setembro desde o início das medições.