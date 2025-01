Proposta sobre uso do FGTS para consignado estará no Congresso até março, diz secretário da Fazenda

A proposta que viabiliza o uso do FGTS para consignado será encaminha ao Congresso Nacional ainda no primeiro trimestre de 2025, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Pinto durante uma entrevista à CNN nesta terça-feira, 21.

Segundo o secretário, o projeto já está pronto, mas ainda é necessário definir se será enviado como medida provisória (MP) ou projeto de lei. O assunto ainda será debatido entre os ministros.

Pontes ainda disse que o Centro de Processamento de Dados (CPD) e a Dataprev têm trabalho no projeto há “quase um ano”.

"Todo o sistema e a arquitetura jurídica para isso estão montados. Você precisa ter uma série de mudanças legais para fazer isso, e também a arquitetura de TI. O CPD e a Dataprev já estão trabalhando há quase um ano nesse projeto, e estão com a arquitetura pronta, inclusive testando já com os bancos. Eu acho que a gente está muito perto de começar a operar esse projeto", acrescentou o secretário em entrevista à emissora de TV.

O que é o consignado

A proposta do governo para o consignado é criar um sistema único para permitir que o trabalhador do setor privado possa solicitar o crédito consignado em qualquer banco. Hoje, é preciso que a empresa tenha um convênio com a instituição financeira. Assim, o crédito consignado do setor privado é escasso e a taxa de juros para o trabalhador depende muito dos convênios que as empresas têm.