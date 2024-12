Proporção de pessoas que moram sozinhas sobe de 12% a 18% em uma década, diz IBGE

Quase um quinto dos lares do país é ocupado por pessoas sozinhas, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) sobre as condições dos domicílios brasileiros, divulgados nesta sexta-feira, 20, pelo IBGE. Em 2023, 18% do total de lares do Brasil eram ocupados por apenas uma pessoa, ante 12,2% em 2012.

O Rio de Janeiro, com 20,8% dos domicílios, é o estado onde esse tipo de arranjo é mais comum, segundo o IBGE. Na outra ponta, em Roraima, apenas 12,1% das moradias são ocupadas por uma pessoa só.

Cada vez mais pessoas moram sozinhas

Segundo William Kratochwill, analista do IBGE, a Pnad não tem uma pergunta que permita esclarecer a motivação das pessoas que resolvem morar sozinhas, mas “a vida moderna talvez esteja puxando as pessoas para as grandes cidades e isso talvez leve a esse tipo de atitude”.

O crescimento de beneficiários do Bolsa Família que moram sozinhos tem sido um dos motivos pelos quais o governo federal vem investindo em “pentes-finos” no programa de transferência de renda, como forma de tornar os gastos mais eficientes.

O percentual de famílias unipessoais no programa aumentou muito no governo de Jair Bolsonaro, quando o valor do benefício não variava, não importando o número de pessoas na família. O número saiu de 2,2 milhões no fim de 2021 para 5,8 milhões um ano depois.

Diferenças de gênero