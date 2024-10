São Paulo entra em estado de alerta após chuva intensa e Defesa Civil prepara gabinete de crise

A chuva no fim de tarde da quarta-feira, 23, deixou toda a cidade de São Paulo em estado de atenção para alagamentos. O alerta do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) foi feito perto das 18h. Até o início da noite, havia cinco pontos de alagamento na cidade, três deles intransitáveis.

“As precipitações podem vir acompanhadas de rajadas de vento. A próxima hora, segue com potencial para precipitações com intensidade moderada a forte intensidade e formação de alagamentos”, indica o boletim do CGE.

Com a previsão de chuva também para quinta e sexta-feira, a Defesa Civil de São Paulo informou que irá montar um gabinete de crise para operar nos próximos dois dias, com representantes do estado e de concessionárias. O órgão acrescentou que vai reforçar as ações de prevenção e monitoramento com previsão da chuva e de ventos que podem passar de 70km/h nesta quarta-feira.

“De acordo com os meteorologistas, um sistema que atualmente está no Sul do país cria condições para rajadas de vento intensas”, afirma o órgão, que reforçou o alerta para a Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo. “Com isso, o órgão realizará atividades preventivas nessas regiões, em especial em áreas mais vulneráveis, com risco de desabamentos, alagamentos e ocorrências relacionadas a descargas elétricas”, acrescenta o comunicado.

De acordo com o CGE, há previsão pancadas de chuvas de baixa a moderada intensidade nos próximos dois dias. Em pouco mais de uma hora desde o início das precipitações nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros recebeu 22 chamados para queda de árvores e registrou sete ocorrências para enchentes e alagamentos.

54 mil residências sem luz

De acordo com o balanço da Enel divulgado às 18h55 de ontem, 54 mil residências estavam sem luz na capital e nas cidades da região metropolitana na quarta-feira. No final de semana, mesmo com uma chuva fraca, a concessionária registrava 37 mil imóveis no escuro.

Com a crise gerada pelo apagão que deixou 3 milhões de pessoas sem luz, há duas semanas, a empresa passou a atualizar o número de imóveis sem o serviço em seu site. A atualização é feita de hora em hora.

No início da semana, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) emitiu Termo de Intimação à concessionária por conta do último apagão em São Paulo. A Aneel argumenta que a empresa não cumpriu o plano de contingência ajustado pela distribuidora com a agência e com o órgão regulador de São Paulo (Arsesp).