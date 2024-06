Inmet alerta para acumulado de chuvas no Sudeste e tempestades nos estados do Sul; veja previsão

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para tempestades nos estados da região Sul. Segundo o instituto, há previsão de chuvas e ventos moderados. Já na região Sudeste, há um aviso de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas, com foco no litoral paulista e sul fluminense. Uma área de baixa umidade segue atuando na porção central do país, entre o Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste.

Na porção central do país, uma área de baixa umidade segue atuando, apesar de ter reduzido sua faixa de atuação em relação à última semana. Nove estados estão dentro do alerta amarelo, que indica "Perigo Potencial", do Inmet: Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e pequenas porções de São Paulo, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. O fim do alerta é para a noite desta quarta-feira. Veja abaixo:

Região Sudeste e Centro-Oeste

O avanço da frente fria em direção à região Sudeste pode provocar chuvas moderadas na parte leste da região, principalmente no litoral paulista, segundo o Inmet. O instituto emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para acumulado de chuvas para a região metropolitana de São Paulo, litoral paulista, Vale do Paraíba e no sul fluminense. Há previsão de chuva até 50 mm/dia, com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco.

Na cidade de São Paulo, nesta quarta-feira, chuvas isoladas podem ocorrer ao longo de todo o dia. Os termômetros devem marcar entre 15°C e 18°C. No Rio, as temperaturas devem ficar entre 20ºC e 28ºC. Segundo o Alerta Rio, ao longo do dia, a nebulosidade estará variada e há previsão de chuva fraca isolada até o período da manhã. Os ventos estarão predominantemente moderados.

Já na região Centro-Oeste, há previsão de tempo quente e seco, mas podem ocorrer chuvas fracas a moderadas, em áreas do sul de Mato Grosso do Sul.

Região Sul

O Inmet emitiu um alerta de "Perigo Potencial" para tempestades nos três estados. As chuvas podem atingir as regiões de Serrana, oeste, norte e sul catarinense, além da grande Florianópolis, Vale do Itajaí, noroeste e nordeste do Rio Grande do Sul e região metropolitana de Porto Alegre e, sudeste e centro-sul do Paraná.

Em Curitiba, no Paraná, o dia deve ser de pancadas de chuvas. Durante a parte da manhã, há a possibilidade de ocorrerem também trovoadas. Ao longo da tarde e noite, devem ocorrer chuvas isoladas. Nesta quarta-feira, as temperaturas devem ficar entre 12°C e 16°C.

Em Florianópolis, o dia deverá começar com muitas nuvens. Segundo o Inmet, pancadas de chuvas isoladas e trovoadas devem ocorrer a partir da tarde. Na capital catarinense, de acordo com o Inmet, as chuvas devem durar até ao menos sexta-feira. Na capital gaúcha, Porto Alegre, chuvas isoladas devem acontecer também a partir da tarde. Os termômetros devem marcar entre 10°C e 17°C, com tendência de baixa.

Região Nordeste

Na região, há previsão de chuva na faixa leste da região, por conta do transporte de umidade do oceano para o continente, com isso pode ter a ocorrência de chuvas inferiores a 20 mm. Além disso, o instituto também não descarta possibilidade de pancadas de chuvas em áreas do litoral nordestino, nas regiões do extremo sul da Bahia, noroeste do Maranhão, leste de Alagoas e Pernambuco. Já no interior da região, a previsão é de tempo quente e sem chuva.

Os estados do Maranhão, Piauí e Bahia também estão com alerta de baixa umidade, que deve permanecer até às 15h desta quarta-feira.

Região Norte

Na região, a combinação do calor e alta umidade pode provocar pancadas de chuvas ao longo de toda semana, com valores maiores que 60 mm em áreas do noroeste do Amazonas e do Pará, e nos estados de Roraima e Amapá. Já em Tocantins, Rondônia, sul do Pará e do Amazonas e leste do Acre, o tempo segue firme, sem previsão de chuvas.