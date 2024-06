Paul McCartney no Brasil: venda geral de ingressos começa nesta quarta; veja preços e onde comprar

A venda geral de ingressos para os shows de Paul McCartney no Brasil começa nesta quarta-feira, 26, às 12h. O ex-Beatle, que visitou o país no final do ano passado, retorna para apresentações em São Paulo e Florianópolis em outubro deste ano. A informação foi confirmada pelos produtores do evento nesta segunda-feira, 24.

Intitulada Got Back Tour, a turnê incluirá os maiores sucessos dos últimos 60 anos da carreira do astro do rock, como "My Love", "Maybe I'm Amazed" e "No More Lonely Nights".

A turnê também incluirá apresentações na Argentina, Chile, Uruguai, Peru e México. Na Europa, estão confirmados shows em Paris, Madri, Londres e Manchester.

Nesta terça, a pré-venda se esgotou em poucas horas e foi feita de modo exclusivo para os membros do fã-clube cadastrado no site oficial de Paul McCartney.

Quando serão os shows de Paul McCartney em SP e Florianópolis?

Em São Paulo, o cantor vai se apresentar no dia 15 de outubro, terça-feira, no Allianz Parque, na zona oeste da cidade.

No dia 19 de outubro, sábado, será a vez de Florianópolis receber o britânico, que vai realizar o show da Got Back Tour no Estádio da Ressacada.

Veja os valores dos ingressos para os shows de Paul McCartney

A venda para o público geral dos shows de Paul McCartney começará às 12h. Os ingressos poderão ser adquiridos pelo site da Eventim ou nos pontos de venda credenciados nas cidades a partir das 13h.

São Paulo – Allianz Parque

Pista Premium: R$ 495 (meia-entrada) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia-entrada) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 225 (meia-entrada) a R$ 450 (inteira)

Florianópolis – Estádio Ressecada

Pista Premium: R$ 495 (meia-entrada) a R$ 990 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia-entrada) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Coberta A: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Coberta C/D: R$ 445 (meia-entrada) a R$ 890 (inteira)

Cadeira Descoberta B: R$ 225 (meia-entrada) a R$ 450 (inteira)

Pacote especial

No site, também está disponível o pacote especial Hot Sound para São Paulo e Florianópolis. Nesta modalidade, além de um ingresso para a Pista Premium, o fã poderá assistir à passagem de som de Paul McCartney e usufruir de um serviço de hospitalidade e recepção pré-show.

Além de receber um kit com itens de merchandising oficial da turnê, quem adquirir esse pacote também ganhará uma credencial laminada. Segundo a Eventim, o preço do pacote Hot Sound é de R$ 7.290,00.