Previsão do tempo: com mínima de 11°C, SP tem céu encoberto nesta quarta-feira

Na manhã desta quarta-feira, 2, a cidade de São Paulo é marcada pela presença de massa de ar polar, que mantém as temperaturas abaixo da média para o mês de julho.

Após uma terça-feira fria, o céu permanecerá predominantemente nublado, com chuvas isoladas ou chuviscos durante a madrugada e o final da noite, não permitindo grande elevação nas temperaturas.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima prevista é de 11°C, registrada principalmente no final do dia.

Já a máxima não deve ultrapassar os 14°C, o que configura um cenário de baixa amplitude térmica e sensação de frio contínuo.

Durante a terça-feira, a máxima no Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 15,8°C, com a temperatura caindo ao longo do dia.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, esta foi a tarde mais fria do ano, com a máxima média de 14,9°C.

Em comparação, a anterior havia sido registrada em 12 de maio, quando o termômetro alcançou 16°C. A temperatura absoluta mais baixa do ano permanece em 12 de junho, com 14,2°C no extremo sul da cidade, na estação de Parelheiros-Marsilac.

Frio no litoral e região Sul do Brasil

Não só na capital, mas também no litoral paulista, o clima continuará frio.

As cidades de Santos, Itanhaém, Guarujá, Bertioga e Ubatuba devem registrar temperaturas baixas durante a madrugada, com variações que vão de 9°C a 18°C.

O interior do estado, por sua vez, apresenta manhãs frias, mas com temperaturas um pouco mais altas à tarde, especialmente em cidades como São José dos Campos, Campinas e Bauru, onde as máximas devem atingir entre 16°C e 28°C.

O clima frio não ficará restrito apenas a São Paulo. A região Sul do Brasil também experimentará um forte impacto da massa polar, com temperaturas mínimas chegando a 1°C em Porto Alegre e 4°C em Florianópolis.

O risco de geada é elevado, especialmente no Rio Grande do Sul, centro-sul de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.