Frio intenso no Sul congela paredão da Serra do Rio do Rastro em Santa Catarina; veja vídeo

O frio intenso que atinge a região Sul e levou os termômetros da região a marcar temperaturas negativas fez com uma porção do paredão da Serra do Rio do Rastro congelasse. A cena, registrada pela Polícia Militar do estado e compartilhada nas redes sociais, aconteceu no município de Lauro Müller no fim da tarde de terça-feira, 24.

As baixas temperaturas congelaram a vegetação de Urupema, onde chegou-se a registrar a temperatura de -8,06°C por volta das 4h. O fenômeno foi compartilhado nas redes pelo Governo de Santa Catarina no Instagram. "O dia mais frio do ano", diz a publicação.

Temperaturas negativas foram registradas em 85 cidades no Sul do país na manhã de terça-feira. Os três estados da região também enfrentaram o frio mais intenso do ano até o momento.

O destaque foi Urupema, em Santa Catarina, conhecida por ser a mais gelada do Brasil, onde os termômetros marcaram -8,06 °C por volta das 4h e houve geada. Municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram temperaturas próximas a -5 °C.

Municípios do Rio Grande do Sul também enfrentaram frio intenso na manhã de terça. Segundo dados do Inmet, da MetSul e do Climatempo, ao menos 37 cidades gaúchas anotaram temperaturas negativas nas primeiras horas do dia.

São José dos Ausentes marcou a menor temperatura no estado entre 6h e 7h da manhã: -4,9 °C.

O frio também foi intenso no Paraná. De acordo com dados das estações meteorológicas do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), o estado registrou na terça-feira, 24, as temperaturas mais baixas do ano, especialmente em cidades da região centro-sul.

Municípios como Palmas, General Carneiro, Clevelândia, Guarapuava e Pinhão marcaram mínimas abaixo de -2 °C.