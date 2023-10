População de idosos com mais de 100 anos subiu 55% em 12 anos, revela Censo 2022

Os dados do Censo 2022 divulgados nesta sexta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelaram que o Brasil envelheceu. Um dos pontos do estudo que mostram a maior longevidade da população é o número de centenários.

A pesquisa mostra que o país tem 37.814 idosos com 100 anos ou mais, cerca de 13 mil a mais do que foi registado no Censo de 2010, quando o país tinha 24.236 pessoas nesta faixa etária. Apesar de representarem apenas 0,02% do total de 203 milhões de habitantes, o aumento de centenários é mais um fator que reforça o dado geral da pesquisa.

No recorte por região, quase metade dos centenários vivem no Nordeste, cerca de 16.317 pessoas com 100 anos ou mais. Nos estados, a Bahia lidera, seguida por São Paulo. A região Sul do Brasil, que tem o estado com maior proporção de idosos e a cidade mais velha do Brasil, tem 3.502 centenários.

Veja o número de idosos centenários no Brasil, por Estado, segundo o Censo de 2022:

Bahia - 5.336;

São Paulo - 5.095;

Minas Gerais - 4.104;

Rio de Janeiro - 2.712;

Maranhão - 2.470;

Pernambuco - 2.141;

Ceará - 1.999;

Pará - 1.665;

Rio Grande do Sul - 1536;

Paraíba - 1.330;

Paraná - 1.299;

Rio Grande do Norte - 976;

Goiás - 903;

Alagoas - 820;

Amazonas - 731;

Piauí - 714;

Espírito Santo - 678;

Santa Catarina 667;

Sergipe - 531;

Mato Grosso - 492;

Mato Grosso do Sul - 468;

Tocantins - 322;

Distrito Federal - 300;

Amapá - 163;

Rondônia - 147;

Acre - 142;

Roraima - 73.

Por que a população idosa cresceu no Brasil?

O aumento de idosos e diminuição de crianças são parte da transição demográfica iniciada na década de 1940, quando ocorreu alteração dos altos níveis de mortalidade e fecundidade, para baixos níveis de ambas as componentes demográficas.

As melhores condições sanitárias e avanços na área de saúde diminuíram a mortalidade da população, ao mesmo tempo que a maior urbanização, maior inserção da mulher no mercado de trabalho e avanços no planejamento reprodutivo com uma maior utilização de métodos contraceptivos diminuíram a taxa de nascimento.

"A partir do Censo Demográfico 1991, os nascimentos diminuem de forma constante, alterando o formato clássico da pirâmide etária de um país jovem, para uma pirâmide com o seu meio e topo relativamente mais inchados", justifica a pesquisa.