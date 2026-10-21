Lula sanciona hoje aumento do teto do MEI e envia PEC de ônibus gratuito aos finais de semana

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sanciona nesta quarta-feira, 21, a lei que cria o Prospera MEI, programa que prevê perdão de dívidas com a União, aumento gradual do teto de faturamento dos microempreendedores individuais para R$ 140 mil até 2028 e autorização para contratar até dois funcionários. Na mesma data, o governo deve enviar ao Congresso uma PEC que propõe transporte público gratuito aos finais de semana em cidades com sistemas coletivos. A tarifa zero ainda depende de aprovação do Legislativo.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sanciona nesta quarta-feira, 21, a lei que cria o programa Prospera MEI, voltado a ampliar o acesso a recursos e flexibilizar regras para microempreendedores individuais. Entre as medidas estão o perdão de dívidas com a União, um benefício de até R$ 5 mil para investimentos nos negócios e o aumento gradual do teto de faturamento anual para R$ 140 mil até 2028.

Na mesma data, o governo deve encaminhar ao Congresso Nacional uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê tarifa zero no transporte público aos sábados e domingos em cidades que contam com sistemas coletivos. A iniciativa foi anunciada por Lula na semana passada e, segundo o presidente, poderá ser financiada com o compartilhamento de recursos de emendas parlamentares.

As duas medidas fazem parte de uma série de anúncios feitos pelo governo nas semanas que antecedem o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para este domingo, 25. Enquanto o Prospera MEI passa a contar com uma lei sancionada, a gratuidade no transporte ainda depende de aprovação do Legislativo.

Pacote Prospera MEI

O Prospera MEI reúne medidas de renegociação de dívidas, incentivo a investimentos e mudanças nas regras de funcionamento dos pequenos negócios. Segundo o governo federal, o programa poderá beneficiar mais de 17,6 milhões de microempreendedores individuais, dos quais 7,8 milhões são mulheres.

Uma das principais mudanças é o aumento do limite de faturamento anual para enquadramento como MEI, atualmente de R$ 81 mil. O teto passará a R$ 110 mil em 2027 e chegará a R$ 140 mil em 2028. A lei também permitirá que cada microempreendedor contrate até dois funcionários, em vez de apenas um.

O pacote prevê ainda o perdão integral das dívidas com a União contraídas até 13 de outubro de 2026. De acordo com estimativas do governo, a medida poderá alcançar cerca de 3,6 milhões de empreendedores e representar aproximadamente R$ 12,6 bilhões em débitos. A anistia contempla dívidas tributárias cobradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), inclusive casos com processos em andamento.

"A conclusão da área técnica da PGFN é de que é uma dívida irrecuperável em grande medida", afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao apresentar o programa. Lula, por sua vez, disse que a iniciativa busca ajudar os empreendedores endividados a recomeçar.

O programa também contempla dívidas de MEIs com instituições financeiras. A proposta prevê que o governo compre débitos bancários com **desconto mínimo de 90%**, priorizando as instituições que oferecerem os maiores abatimentos.

Outra frente é o chamado PixMEI, benefício de até R$ 5 mil por empreendedor, sem necessidade de devolução. O recurso deverá ser usado em investimentos que ampliem a capacidade produtiva dos negócios, como a compra de equipamentos. A expectativa do governo é beneficiar cerca de 1 milhão de MEIs ao longo de quatro anos.

O Prospera MEI inclui ainda uma plataforma para aproximar pequenos negócios das compras públicas e a dispensa da obrigatoriedade de emissão de nota fiscal nas vendas de produtos e na prestação de serviços a pessoas físicas.

A ampliação do teto de faturamento terá impacto estimado de R$ 1,57 bilhão em 2027, R$ 3,15 bilhões em 2028 e R$ 3,38 bilhões em 2029, segundo a justificativa do projeto.

Já o perdão das dívidas com a União deve representar um impacto de aproximadamente R$ 3 bilhões em três anos, distribuídos da seguinte forma:

2027: R$ 1,1 bilhão;

R$ 1,1 bilhão; 2028: R$ 1 bilhão;

R$ 1 bilhão; 2029: R$ 909 milhões.

O governo também estima um possível impacto adicional de até R$ 2 bilhões relacionado a débitos ainda não inscritos na dívida ativa, mas com processos em tramitação.

PEC prevê ônibus gratuito aos finais de semana em todo o Brasil

Além da sanção da lei voltada aos MEIs, Lula deve encaminhar ao Congresso uma PEC para garantir transporte público gratuito aos sábados e domingos em cidades brasileiras que tenham sistemas de transporte coletivo.

A proposta foi anunciada pelo presidente em vídeo publicado nas redes sociais. Segundo Lula, a ideia é permitir que as famílias circulem pelas cidades e tenham acesso ao lazer sem pagar pela passagem. O presidente também relacionou a iniciativa à redução da jornada de trabalho e ao fim da escala 6x1, que prevê seis dias de trabalho para um de descanso.

"Vou mandar uma PEC para o Congresso Nacional, garantindo passe livre no final de semana para todas as cidades que tiverem transporte coletivo nesse país. Final de semana, passagem gratuita para você poder passear com a sua família", afirmou.

Para financiar a iniciativa, Lula mencionou o compartilhamento de recursos das emendas parlamentares. "A gente vai compartilhar com as emendas parlamentares para garantir que o povo possa passear", declarou.

O anúncio, porém, não detalha como os recursos seriam distribuídos, quais modais seriam contemplados ou de que forma os custos seriam divididos entre União, estados e municípios. A gratuidade aos domingos já existe em algumas localidades, como São Paulo e Distrito Federal.

Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição, a iniciativa exige um rito mais rigoroso do que um projeto de lei comum. Para entrar em vigor, o texto precisará ser aprovado em dois turnos na Câmara dos Deputados e em dois turnos no Senado Federal.

Em cada votação, serão necessários os votos favoráveis de pelo menos três quintos dos parlamentares: 308 dos 513 deputados e 49 dos 81 senadores. Caso as duas Casas aprovem o mesmo texto, a emenda será promulgada pelas Mesas da Câmara e do Senado, sem necessidade de sanção presidencial.

O governo pretende solicitar urgência para a tramitação da proposta, mas o envio ao Congresso não torna a tarifa zero imediatamente válida. A implementação dependerá da aprovação do texto e da definição das regras para financiar e executar o programa.

Perguntas frequentes

O que é o Prospera MEI? ＋ É um programa voltado aos microempreendedores individuais que reúne medidas como perdão de dívidas com a União, benefício de até R$ 5 mil para investimentos, aumento do teto de faturamento e autorização para contratar até dois funcionários.

Qual será o novo teto de faturamento do MEI? ＋ O limite anual, atualmente de R$ 81 mil, passará a R$ 110 mil em 2027 e a R$ 140 mil em 2028, conforme as regras previstas no programa.

Quem terá direito ao perdão das dívidas do MEI? ＋ A medida prevê o perdão integral das dívidas com a União contraídas até 13 de outubro de 2026. Segundo o governo, cerca de 3,6 milhões de microempreendedores poderão ser beneficiados.

O que é o PixMEI de até R$ 5 mil? ＋ É um benefício financeiro sem necessidade de devolução, destinado a investimentos na estrutura e na capacidade produtiva dos pequenos negócios, como a compra de equipamentos.

O MEI poderá contratar quantos funcionários? ＋ A lei prevê que o microempreendedor individual possa contratar até dois funcionários, ampliando o limite anterior de um empregado.

O que Lula propõe para o transporte público aos finais de semana? ＋ O presidente pretende criar uma política nacional de tarifa zero aos sábados e domingos nas cidades brasileiras que contam com sistemas de transporte coletivo. A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Congresso.

Como será financiado o passe livre aos finais de semana? ＋ Lula afirmou que parte dos recursos poderá vir do compartilhamento de emendas parlamentares. A proposta ainda não detalha a divisão dos custos entre os governos federal, estaduais e municipais.