Papa Francisco envia mensagem a Bolsonaro após falecimento de sua mãe

O Papa Francisco enviou uma mensagem de pesar ao presidente Jair Bolsonaro pela morte de Dona Olinda, mãe do chefe do Executivo, ocorrida na sexta-feira, 21.

As dívidas tiram seu sono e você não sabe por onde começar a se organizar? A EXAME Academy mostra o caminho

A nota foi lida por um representante do Vaticano no Brasil durante a missa de sétimo dia de falecimento da mãe do presidente, que está sendo realizada na manhã desta quinta-feira, 27, na Catedral Militar Rainha da Paz, em Brasília. Além do presidente e da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, a cerimônia conta a presença de alguns ministros do governo.

Na mensagem, o papa dirige-se diretamente a Bolsonaro e manifesta sua solidariedade ao presidente. "Com pesar, acabo de receber a notícia da morte de sua venerada mãe, que deixou belo testemunho cristão tanto no desempenho de sua missão familiar como na colaboração prestada à vida eclesial", afirmou o líder da Igreja Católica, em nota.

"Apresento à vossa excelência e à família enlutada minhas sentidas condolências e o conforto do Altíssimo, enquanto imploro ao senhor pela alma de sua serva", acrescentou o papa.